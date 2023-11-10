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gotreksson
В России будет построен ещё один грандиозный комплекс по сжижению газа
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что решение о строительстве «Мурманского СПГ» принято, и реализовывать проект будет компания «Новатэк». Мощный завод обеспечит газоснабжение Мурманской области и севера Карелии.

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Новатэк - российская компания, собирается реализовать проект по строительству "Мурманского СПГ", который обеспечит газоснабжение Мурманской области и севера Карелии. Завод будет состоять из трех линий сжижения газа, каждая из которых мощностью 6,8 миллиона тонн. Особенностью этого проекта является использование собственного газа компании, добытого на Ямале и Гыдане. Данный ресурс будет использоваться для производства газа, что является весомым аргументом для нашей страны в контексте технологического суверенитета.

Строительство завода планируется начать в августе 2024 года, а первые две линии должны быть запущены в конце 2027 года, а третья линия - в 2029 году. Для обеспечения электроснабжения используется Кольская атомная электростанция, а для газоснабжения будет построен газопровод Волхов-Мурманск с увеличенной мощностью по сравнению с первоначальным планом.

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Главной особенностью проекта является использование собственной российской технологии сжижения газа под названием "Арктический микс", которая будет применяться на заводе в Мурманске. Уровень локализации проекта также высокий, примерно 70-75% оборудования будет отечественного производства. Так же завод даст порядка 4600 рабочих мест.

Вице-премьер и бывший Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак заявил о начале работ по строительству флота для вывоза СПГ(сжиженного природного газа), что говорит о готовности Российской Федерации к развитию и локализации этой отрасли.

Минэнерго Российской Федерации прогнозирует значительный рост производства СПГ к 2035 году, возможно, в 3-4 раза в сравнении с текущим уровнем. Это позволит Российской Федерации занять ведущие позиции на мировом рынке СПГ и стать конкурентами для таких стран, как Катар, Австралия и США.

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Проект "Мурманский СПГ" не только решает проблему газоснабжения региона, но и является важным шагом в развитии российской технологии сжижения газа, а также доказательством того, что Россия легко может справиться с вызовами, связанными с технологическим превосходством других стран.

#новости #завод #рабочие места #мурманск #новатэк #карелия #спг 2 #газовод #гыданский полуостров #ямал
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