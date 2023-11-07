Bloomberg: в случае подписания договора о создании военной базы Россия может получить право на постоянное размещение своих военных кораблей, вероятно, в порту ливийского города Тобрук на побережье Средиземного моря.

Россия появилась в Ливии. Здесь, в разрушенной и нищей стране, к которой давно не ступала нога американского солдата, появились российские интересы. Это был неожиданный поворот для Белого дома.

Но, возможно, в подсознании президента США Джо Байдена проскользнула мысль о том, что есть нечто большее, чем просто присутствие России в Ливии. Дело в том, что Ливия является крупнейшим игроком на мировом нефтяном рынке, потенциальным, но очень значимым. В ее недрах скрыто 40% нефти всего африканского континента. Кроме того, Ливия стратегически важна, так как открывает путь в Средиземное море и Северную Африку.

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Если Россия усилит свое присутствие в Ливии и разместит там свои военные базы, то у США будут серьезные проблемы, пытаясь изменить сложившуюся ситуацию. И когда Москва приняла решение о входе в эту африканскую страну со своими интересами, она выбрала идеальный момент для этого. Россия уже не боится санкций, которыми запугивали ее раньше. Она настолько умело обходит все ограничения, что может смело конкурировать со всеми государствами мира. Российский внешнеполитический курс последних лет привел к расширению влияния России на международной арене. Она активно укрепляет свои позиции в стратегически важных регионах, таких как Сирия, Восточная Европа и теперь Ливия.

Появление России в Ливии вызывает серьезные опасения в США и у их союзников. И не только потому, что они теряют контроль над таким важным регионом, но и из-за возможности усиления российского влияния в Средиземноморье. Это может угрожать интересам США и их союзников в этом регионе.

С точки зрения глобальной политики и контроля над энергетическими ресурсами, Россия становится все более влиятельной и неотъемлемой частью нефтяной индустрии. Более того, укрепление российских интересов в Ливии может привести к снижению роли нефтяных компаний других государств, включая Саудовскую Аравию и США, на африканском континенте. Это может иметь серьезные последствия для международных рынков и экономической ситуации во многих западных странах.

Но, не следует недооценивать и упрощать сложность ситуации в Ливии. Страна страдает от долгосрочных конфликтов и политических разногласий, которые затянулись уже на годы. И ввод России в эту ситуацию может привести к дополнительным противоречиям и напряженности.

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Независимо от мотивации и последствий российских интересов в Ливии, это является сигналом для США о необходимости пересмотра своей внешнеполитической стратегии и более активного участия в регионе Средиземного моря и Северной Африки. Возможно, это будет вызывать дополнительные противоречия и конфронтации между двумя государствами, но без принятия мер со стороны США точно не обойдется.