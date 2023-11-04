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4 ноября: День народного единства в России

4 ноября Россия в 19-й раз отметит День народного единства — самый молодой из государственных праздников. «АиФ» рассказал Александр Мясников о том, почему эта дата заняла достойное место в календаре.
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4 ноября наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День народного единства. Историк, писатель Александр Мясников рассказал о значимости этой даты и причинах, которые способствуют или наоборот препятствуют единению российского общества.

Зафиксированные в календаре праздничные даты имеют давнюю историю в России, начиная с времен Петра I. Первоначально их целью было объединение жителей страны независимо от национальности, вероисповедания и социального положения. Не все "красные даты", введенные большевиками, прижились. В этом контексте празднование Дня народного единства, как и в царской России, является успешной идеей и эта дата будет оставаться в календаре еще очень долгое время.

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В основу этого торжественного дня легло происшествие четырехсотлетней давности - освобождение Москвы от поляков в 1612 году. Это событие было очень значимым для формирования государственности. В этом же 1612 году, незадолго до Керенского, появилось первое временное правительство под руководством князей Трубецкого и Пожарского. Был созван Совет всея земли, в котором посланники всех сословий выбирали нового государя. Этот пример демократии, а именно, выборы представителей, которые в свою очередь избирают "вершину власти", очень хорошо прижился на Западе.

Еще есть интересная деталь, связанная с 1612 годом, заключается она в том, что русские ополченцы изгнали французских мушкетеров и немецких наемников, которых наняла Семибоярщина. Упоминая значение народного единства сегодня, Мясников отмечает, что это понятие является противоположностью индивидуализму, распространившийся в эпоху капитализма. Наша страна всегда была сильна коллективизмом, поскольку выжить на ее землях невозможно в одиночку. Кроме того, в России всегда жили люди разных национальностей, и многонациональность стало уникальной чертой. Например, независимо от того, какая жизнь у людей из Челябинска и Калининграда, больших городов и малых поселений, они объединяются общей целью - стремлением улучшить быт простого человека.

Существуют и факторы, препятствующие единению народа. Огромное социальное неравенство и проблемы с инфраструктурой, такими как плохие дороги, создают преграды, которые отделяют людей буквально друг от друга. Чтобы преодолеть эти различия, необходима общая цель и работа по ее достижению.

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Когда дело касается противников действий, исходящих от власти, Мясников высказывает критику по поводу идеи "изолировать или уничтожить" этих людей. В каждом обществе есть оппозиция и несогласные с тем или иным решением, и это неплохо. Государство существует для людей, а не наоборот. Прошлый опыт показал, что когда государство отрывалось от простых людей, власть угасала. Поэтому важно укреплять и культивировать понятие государственности, основанное на законах и армии.

Многие общественные деятели за океаном утверждают, ссылаясь на примеры националистических движений в Европе, что понятие народного единства в России опасно и приводит к подавлению меньшинств. Мясников отмечает, что Россия имеет свою собственную историю и особенности и не может принимать чужие шаблоны и стандарты. Единство не означает подавление голосов и мнений, а, наоборот, должно быть основано на уважении к разнообразию и свободе выражения.

Внешние факторы также сказываются на единении общества. Россия, как самая большая страна в мире, всегда привлекала внимание других государств. В прошлом и настоящем наблюдались попытки ослабить и разделить Россию для достижения своих геополитических целей. Поэтому, забота о национальной безопасности и сохранении границ являются неотъемлемой частью народного единства.

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В заключение, Мясников подчеркивает, что День народного единства имеет большое значение для России и ее граждан. Это не только возможность отметить главные исторические события, но и напоминание о том, что сильная и единая страна может достичь намного большего. Для достижения народного единства необходимо учитывать разнообразие мнений и интересов, а также создавать общие цели и условия для их достижения. Этот праздник должен стать символом солидарности и взаимоуважения между всеми гражданами России. Ну и конечно же это еще один выходной.

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Теги

россия политика геополитика праздник демократия народ солидарность 4ноября деньнародногоединства петрi
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