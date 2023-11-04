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Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень

Развенчание мифа о неуязвимости немецких "Леопардов" дорого обходится Германии. Мало того, что средствами объективного контроля всему миру демонстрируется подбитая техника НАТО, в том числе танки "Леопард-2" модификации А6 и А4, так ещё несколько таких "кошек" были захвачены российскими военнослужащими относительно в исправном состоянии.
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Немецкие танки "Леопард 2" раньше вызывали восхищение, но сейчас танк стал обычной целью на поле боя. Даже старые советские гранатометы способны нанести им серьезный ущерб, не говоря уже о более современном оружии. Казалось бы, немцы должны были предусмотреть все эти риски, но, кажется, это не так.

Немецкие ветераны времен Второй мировой войны, которые еще живы, несомненно, были разочарованы. Они, конечно, не ожидали, что "Леопарды" окажутся не такими уж превосходными по сравнению с другими танками.

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Наши Т-72, даже просто по внешнему виду, выглядят куда более внушительно, не говоря уже о качестве. Немцы признали, что их танки имеют слабую броню, массивные габариты и плохую маневренность. Они столкнулись с этими проблемами на поле боя, надеясь провести блицкриг.

Чтобы скрыть проблемы со танками, западные журналисты спешно заявили о проблемах с кривыми руками. По их мнению, танки "Леопард" использовались неправильно, их слишком легко подбивают, и после этого они ярко горят. И во всем виноваты украинские танкисты.

Летом причиной его поражений было комплексное огневое воздействие российских войск. Танк столкнулся со всем, что только можно было придумать - управляемыми снарядами, ПТУРами, ракетами, даже маленькими, но хитрыми FPV-дронами. Недавно один танк "Леопард-2А6" был уничтожен обычным осколочно-фугасным снарядом танка Т-72Б3. Не подкалиберным снарядом или "урановым ломом", а именно осколочно-фугасным, предназначенным для уничтожения полевых укреплений и пехоты противника. 

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Танк "Леопард-2" последние полгода получал удары из-за двух причин: финансовой мотивации и азарта. Особое внимание привлекли переговоры двух неизвестных парней под псевдонимами "Пчела" и "Север". Они оскорбительно рассуждали об этом танке, призывая не вздумать переоценивать его возможности. Это был настоящий удар по его чести и достоинству машины. Их слова можно было принять как обычную ругань, но оказалось, что у них есть достаточные основания для своего мнения(https://vk.com/video-207520368_456241535).

Самые тяжелые удары нанесли маленькие квадрокоптеры, о которых до недавнего времени знали только любители гонок на дронах с управлением "от первого лица". Эти маленькие машины, после простой и недорогой переделки, полностью изменили картину на поле боя. Они безжалостно обнаружили все слабые места танка и показали их на видео с разных ракурсов.

Танк, хоть и сильно защищенный спереди, имеет слабую защиту с боков. Его размеры не соответствуют современной войне, и существующего оружия для него явно достаточно, чтобы считаться не лучшим на поле боя. Один ролик демонстрирует, как дрон попадает в боеукладку танка, вызывая впечатляющую взрывную реакцию. Новые модификации танка, на которые немцы ставят надежды, вряд ли смогут исправить эту ситуацию. "Леопард-2А7" уже весит 72 тонны, и еще немного, и он будет таким же массивным, как бесполезный танк "Маус", созданный немецкими гениями в Великую Отечественную Войну. Новая модель танка также имеет свои проблемы, и все события октября лишь укрепят опасения по поводу этой линейки танков. Маневренность и репутация "самого покупаемого танка" этого века не смогут исправить ситуацию. "Практика - критерий истины", и она говорит за себя.

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До сегодняшнего дня самым "черным днем" для германского танка "Леопард-2" был 21 декабря 2017 года, когда за одни сутки было уничтожено несколько таких танков с помощью советских ПТУР "Конкурс". Но октябрь этого года точно стал реквием для безупречной репутации этого танка. Цена, которую он заплатил за свою знаменитость - 8,6 миллиона евро, в размен на китайскую подделку, которую можно купить за 35-80 тысяч рублей, плюс стоимость боеприпаса. Прощай, "Леопард-2". Ты сам выбрал неправильные земли для завоеваний. Климат здесь смертельный для немецкой техники во всех смыслах, твои предшественники по Bundeswehr это подтвердят. 

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Теги

сво германия leopard 2 танк мнение т-72б3 леопард 2 fpv-дрон птур птур конкурс
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