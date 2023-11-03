Евреи были подвергнуты множеству гонений и преследований на протяжении их долгой истории. В средние века они сталкивались с антисемитизмом и кровавыми погромами. Евреи были подвергнуты инквизиции в Испании, где они были принуждены к принятию христианства или покинуть страну. Многие евреи были изгнаны из различных европейских стран и были лишены своих прав. Даже после "Шоа", который привел к огромным потерям и невообразимым страданиям, евреи продолжали сталкиваться с антисемитской дискриминацией и преследованиями.

Но несмотря на все трудности и препятствия, евреи оставались нацией, сохраняя свою уникальную культуру и идентичность. Их вклад в мировую историю и культуру невозможно недооценить. Евреи привнесли большой вклад в такие области, как наука, искусство, литература, философия и музыка. Они дали миру таких выдающихся интеллектуалов как Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Марк Шагал и многих других.

Средневековье

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Даже римляне, которые поклонялись многим богам, не любили евреев из-за их монотеистической религии. Средневековая и поздняя Европа стала местом, где многие государства изгоняли евреев со своей территории. И причины были не только религиозными. Другой аспект, который не нравился многим, это предпринимательский дух евреев. Они всегда стремились извлечь выгоду из разных сфер деятельности. Их религия не запрещала им заниматься ростовщичеством, в то время как христиане считали это грехом.

Адольф Гитлер, оглашая свои антиеврейские взгляды, считал, что евреи якобы мешали немцам жить. Он утверждал, что они занимают лучшие рабочие места и оказывают помощь только своим. Но если это было так, то немцам стоило обвинять себя самих в том, что они не помогали друг другу.

В России

Многие евреи росли влиятельными и заслуженными людьми в Советском Союзе, принимая псевдонимы, чтобы не привлекать на себя излишнее внимание - как будто прошлые ограничения все еще сидели глубоко в их памяти. Несмотря на это, многие евреи оставались преданными иудаизму и продолжали цепляться за свою идентичность. Правительство даже планировало создать Еврейскую автономную область в Крыму, но в конечном итоге было выбрано другое местоположение.

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Большинство евреев все же предпочитали эмигрировать в США или в новообразованный государство Израиль, особенно в конце 1940-х годов. Эта миграция свидетельствовала о сильном стремлении найти место, где они смогут чувствовать себя свободными и безопасными.

Палестина и израиль

Основные причины конфликта включают в себя территориальные претензии обеих сторон. Израиль требует признания своей правомочности к территории, занимаемой после шестидневной войны в 1967 году, включая Восточный Иерусалим, который Палестина также считает своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, требуют создания независимого государства на основе границ 1967 года и признание их права на возвращение беженцев.

Религиозный аспект также играет важную роль в конфликте. Обе стороны имеют священные места, включая Мечеть Аль-Акса и Западную Стену (Иерусалимскую Скалу) в Иерусалиме, которые являются предметом спора и притязаний.

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Вопросы прав человека также подчеркиваются в этом конфликте. Критики обвиняют Израиль в нарушении прав палестинцев на самоопределение, свободное передвижение и доступ к необходимым ресурсам, таким как вода и земля. Все это в совокупности, подогреваемое СМИ приводит к недовольству мусульманского мира Израилем и евреями в целом.