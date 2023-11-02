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gotreksson
США будут закупать для своих военных японскую рыбу, выловленную у Фукусимы
ТАСС: США начнут закупать японские морепродукты для обеспечения питанием своих военнослужащих, несмотря на постепенный сброс воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1

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Соединенные Штаты подписали долгосрочный договор с японскими рыболовными кооперативами для закупки морепродуктов и обеспечения питанием своих военнослужащих. Несмотря на сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", американцы решили не отказываться от продуктов из Японии.

Это соглашение, заключенное между США и Японией, открывает новые возможности для японских рыболовных кооперативов и способствует восстановлению их экономики после отказа рыбы и морепродуктов со стороны Китая и России. США, в свою очередь, получают продукты для своих военных баз и кораблей, а также для продажи в армейских магазинах.

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Это важное соглашение между двумя странами может быть только первым шагом в увеличении импорта японских морепродуктов в Северную Америку. Вашингтон задумывается о расширении импорта морепродуктов из Японии, чтобы уравновесить убытки от потери китайского рынка. Это по факту "бросает спасательный круг" для японских рыбаков и перерабатывающих компаний.

Несмотря на то, что первая партия японских морепродуктов для американских военных составит всего около одной тонны, это лишь малая доля от объемов, которые экспортировались в Китай и Российскую Федерацию. Япония отправила в Китай около 100 тысяч тонн морепродуктов в 2022 году, но после сброса воды с АЭС "Фукусима-1", Китай наложил запрет на морепродукты из Японии.

Сброс воды с аварийной АЭС вызывает опасения у граничащих по морю с Японией государств, однако МАГАТЭ(англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) одобрило эту операцию. Япония планирует постепенный сброс очищенной воды в океан на протяжении тридцати-сорока лет. Уже было сброшено около 16 тысяч тонн.

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Общий объем сброшенной воды может показаться впечатляющим, но специалисты уверяют, что она достаточно очищена и не представляет серьезной угрозы для окружающей среды. Переходя от запрета на импорт японских продуктов к закупке морепродуктов для вооруженных сил, США и Япония ставят экономику и безопасность важнее всего, не гарантируя при этом качественное питание для военнослужащих.

#новости #сша #экономика #япония #питание #магатэ #радиация #тасс #фокусима-1 #японские рыбаки
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