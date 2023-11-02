ТАСС: США начнут закупать японские морепродукты для обеспечения питанием своих военнослужащих, несмотря на постепенный сброс воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1

Соединенные Штаты подписали долгосрочный договор с японскими рыболовными кооперативами для закупки морепродуктов и обеспечения питанием своих военнослужащих. Несмотря на сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", американцы решили не отказываться от продуктов из Японии.

Это соглашение, заключенное между США и Японией, открывает новые возможности для японских рыболовных кооперативов и способствует восстановлению их экономики после отказа рыбы и морепродуктов со стороны Китая и России. США, в свою очередь, получают продукты для своих военных баз и кораблей, а также для продажи в армейских магазинах.

реклама

Это важное соглашение между двумя странами может быть только первым шагом в увеличении импорта японских морепродуктов в Северную Америку. Вашингтон задумывается о расширении импорта морепродуктов из Японии, чтобы уравновесить убытки от потери китайского рынка. Это по факту "бросает спасательный круг" для японских рыбаков и перерабатывающих компаний.

Несмотря на то, что первая партия японских морепродуктов для американских военных составит всего около одной тонны, это лишь малая доля от объемов, которые экспортировались в Китай и Российскую Федерацию. Япония отправила в Китай около 100 тысяч тонн морепродуктов в 2022 году, но после сброса воды с АЭС "Фукусима-1", Китай наложил запрет на морепродукты из Японии.

Сброс воды с аварийной АЭС вызывает опасения у граничащих по морю с Японией государств, однако МАГАТЭ(англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) одобрило эту операцию. Япония планирует постепенный сброс очищенной воды в океан на протяжении тридцати-сорока лет. Уже было сброшено около 16 тысяч тонн.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Общий объем сброшенной воды может показаться впечатляющим, но специалисты уверяют, что она достаточно очищена и не представляет серьезной угрозы для окружающей среды. Переходя от запрета на импорт японских продуктов к закупке морепродуктов для вооруженных сил, США и Япония ставят экономику и безопасность важнее всего, не гарантируя при этом качественное питание для военнослужащих.