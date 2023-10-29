«Нафтогаз» Алексей Чернышов: Киев не будет продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

Украина не будет продлевать договор о транспортировке российского топлива, который заканчивается в конце 2024 года. Это решение объявил глава «Нафтогаз» Алексей Чернышов.«Мы не намерены продолжать этот договор. Транзита не будет - контракт закончится»,- такие категоричные слова приводит издание «Страна.ua», передавая выступление главы «Нафтогаза».

Чернышов охладил ажиотаж своим пояснением о причинах отхода от договора. Он утверждает что, в настоящее время Киеву приходится сдерживаться только из уважения к своим европейским партнерам. Украина не хочет оставить без топлива несколько государств ЕС, которые полагаются на него в преддверии зимы.

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Транзитный контракт России и Украины, заключенный в 2019 году, действует до 31 декабря 2024 года. А сейчас через Украину проходит значительная часть топлива, идущего в Восточную Европу, особенно в Словакию, Венгрию и Австрию.

Как уже сообщалось, украинский глава энергетики Герман Галущенко заявил в августе, что Киев отказывается даже от переговоров с Москвой о продлении контракта на транзит газа в Европу. По его мнению, грядущий год станет проверкой на прочность для способности Евросоюза функционировать без топлива из России.

Немецкий газовый магнат Марио Мерен, президент Wintershall Dea, отметил, что прекращение транзита газа через Украину приведет к росту цен на газ. Он напомнил о том, что в Европе есть страны, которые значительно зависят от поставок газа из нашей страны.

В апреле киевский офис Зеленского предложил остановить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме прохождения через Украину. Это предложение по введению новых санкций против России было разработано международной группой во главе с главой офиса Андреем Ермаком и политиком из США в России Майклом Макфолом.

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Украина, принимая это решение, внесла существенное изменение в ситуацию с газом в Европе. Отныне партнеры страны будут вынуждены искать альтернативные источники энергии, чтобы подготовиться к возможным проблемам с поставками. Стоимость газа может вырасти, а энергетическая безопасность Европы оказаться под угрозой.Никто не знает, как сложатся дальнейшие отношения между Россией и Украиной, и какие последствия несет с собой эта новость. Но бытует мнение , что так Украина выторговыет у Евросоюза новый пакет военной помощи.