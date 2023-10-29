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gotreksson
Умер актер Мэттью Перри
Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Полицейские не обнаружили ни наркотиков, ни признаков насильственной смерти.

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Трагическая кончина известного актера Мэттью Перри повергла в уныние миллионы поклонников по всему миру. 54-етний актер ставший знаменитым благодаря сериалу "Друзья" был найден мертвым в джакузи своего дом в Лос-Аджелесе. Причины его смерти пока остаются неизвестными.

Звонок в службу 911 о призыве спасения человека из воды поступил в 16:07, и на место прибыла скорая помощь. Несчастный случай привел в ужас соседей и коллег Перри. Его помощник, который набрал номер экстренной службы, рассказал, что актер отправил его по поручению после встречи с друзьями. Когда помощник вернулся через два часа, он обнаружил, что Перри уже не дышит.

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Warner Bros. Television Group, компания, продюсировавшая "Друзей", выразила свои соболезнования семье и фанатам актера, назвав его невероятно одаренным и гениальным. Об этом сообщает NBC, телекомпания, транслировавшая сериал. Люди по всему миру любили Мэттью за его комедийный талант и остроумие. 

Сергей Быстрицкий, который озвучивал персонажа Чендлера Бинга в оригинальной версии "Друзей" в российском прокате, выразил глубокое сожаление по поводу кончины Мэттью. Он подчеркнул, что актер мог бы продолжать создавать интересные проекты и сделать еще больше для своей профессии. 

В своей автобиографии "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" он был откровенен о своей борьбе с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Начиная с подросткового возраста, Перри страдал от алкоголизма, который затем перерос в наркотическую зависимость. Его привычка усилилась после травмы, полученной в аварии, когда ему стали прописывать сильные обезболивающие.

Мэттью признал, что потратил огромные суммы денег на попытки избавиться от зависимости. Его злоупотребление веществами привело к серьезным проблемам со здоровьем, и он пережил несколько госпитализаций.

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Маттью Перри оставил огромный след в истории кино и телевидения. Его юмор, талант и способность пробуждать эмоции останутся навсегда в памяти тех, кто любил его работу. Мэттью ушел слишком рано, оставив своих близких и поклонников в глубоком горе.

#новости #сериал #warner bros #актер #лос-анджелес #nbc #лос-анджелес лейкерс #911 #некролог #сериал друзья
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