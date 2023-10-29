Представляете, в ближайшем будущем уже не нужно будет согласовывать полет дрона с множеством разных служб - всё будет делать нейросеть. Это станет реальностью благодаря разработанной российскими учеными уникальной технологии на основе искусственного интеллекта, способной отслеживать положение и состояние до 500 тысяч БПЛА, причем одновременно. И, как говорят эксперты, настоящий простор для применения этой технологии открывается отнюдь не в гражданской сфере.

Инженеры из Центра компетенций НТИ «Геоданные и геоинформационные технологии» при Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГ*АиК) внедрили уникальную технологию, носящая название «Конструктор систем конвейерной обработки потоков пространственно-временных данных высокой интенсивности». Это звучит довольно сложно, но давайте рассмотрим, что это на самом деле.

Используя искусственный интеллект, эта разработка открывает двери к созданию новых систем мониторинга, реагирующих на события в миллисекунды. Технические специалисты уже настроены на успешный запуск экспериментального прототипа до конца этого года, а к 2024 году планируется провести полноценные испытания.

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Проектный менеджер Олег Гвоздев охарактеризовал их подход следующим образом: «Мы выбрали стратегию, которая резко отличается от традиционной: вместо создания громоздких и требовательных к ресурсам программных комплексов, мы разрабатываем инструменты, дающие возможность обрабатывать сложнейшие данные и адаптировать их под самое современное оборудование. Результатом будет решение конкретных задач с минимальными потерями!»

Такая технология несомненно найдет свое применение в будущих БПЛА-системах, которые сегодня активно развиваются. По прогнозам, до 2030 года на рынке России может появиться около 180000 беспилотных авиационных систем. Более того, такая технология будет необходима для оперативного обнаружения схождения с заданного маршрута, предотвращения вторжений в запретные зоны и опасных ситуаций с криптой.

Данной разработкой активно интересуются военные. Представьте себе следующую ситуацию: огромное количество дронов налетает на вражескую территории, все они настроены на совершение различных акций, будь то атака на авианосец или разрушение полей земледелия. И вот здесь на помощь приходит новая разработка, способная контролировать и предсказывать все действия дронов в режиме реального времени.

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Так что, если вы уже представили себе возможности этой уникальной технологии, будьте готовы к тому, что в ближайшем будущем наше общество станет более безопасным и эффективным благодаря новым открытиям в сфере IT и искусственного интеллекта.