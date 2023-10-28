По мнению главы МЭА Фатиха Бироля, глобальный рынок СПГ как основного вида топлива превращается в рынок потребителя и это очень плохой знак. Хавьер Блас, эксперт Bloomberg: это значит, что от экономики дефицита надо переходить к планированию перепроизводства, иначе уже с 2025 года будет тот же кризис, только с другим знаком.

После энергетического кризиса в прошлом году, руководство ЕС опасается, что настоящая энергетическая стратегия основана на отчаянном планировании, где временные решения превосходят их долгосрочную эффективность. Глава МЭА Фатих Бироль предупреждает, что глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) на грани гибели.

Производство и сжижение газа достигли невообразимых масштабов всего за год. Сейчас ежегодный объем СПГ составляет 250 миллиардов кубометров, что равно почти половине мировой добычи газа. Отчет МЭА предрекает неурядицы в рынке и прекращение поставок сырья в разных частях мира, начиная с 2025 года. Главная проблема заключается в том, что здесь нет жесткой связи между поставщиками и потребителями, вызывая неуверенность и произвольность в отношениях.

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Единственным способом избежать полного краха этой отрасли и предотвратить катастрофу в рынке СПГ будет привлечение новых клиентов и повышение спроса на сжиженный газ.

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Европа оказалась без топлива из России, а источники из Алжира и Норвегии почти исчерпались, и поэтому скоро обычного газа на всех не хватит. Следовательно, Евросоюз должен принять меры, чтобы убедить другие страны, которые все еще используют уголь и мазут, перейти на сжиженный газ. Развивающиеся экономики должны быть заинтересованы в этом видах топлива. Возможно, им придется принять некоторые условия и ограничения, но это лучше, чем столкнуться с полным крахом этой отрасли.