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gotreksson
В России стартовала льготная ипотека под 2% годовых
В России с 1 ноября начнет действовать льготная программа «Арктическая ипотека». Молодые семьи смогут оформить займ на покупку жилья под 2% годовых.

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Молодые семьи в Российской Федерации получат возможность оформить "Арктическую ипотеку" под невероятно низкую процентную ставку - всего 2% годовых. Эта новая инициатива предоставляет выгодный займ на покупку жилья в ряде регионов России, включая автономные округа Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий, Мурманскую и Архангельскую области, а также в Красноярском крае и нескольких республиках, таких как Карелия, Коми и Саха.

Есть несколько условий, которые нужно соблюсти, чтобы воспользоваться этой выгодной ипотекой. Во-первых, возраст заемщика не должен превышать 35 лет. Во-вторых, для покупки жилья необходимо внести предварительный взнос не менее 15% от его стоимости. И наконец, срок кредитования составит до 20 лет, а максимальная сумма займа не превысит шести миллионов рублей.

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Эта ипотечная программа предлагается не всем молодым людям. Только те, кто является специалистами в важных отраслях и работает в регионе по одной из текущих программ, смогут воспользоваться этими условиями. Профильным специалистам по договору с государством и вынужденным переселенцам с Украины не будет установлено возрастное ограничение.

Инициатива льготного кредитования на покупку жилья получила поддержку президента России. Глава государства подчеркнул, что благодаря этой ипотеке уже 73 тысячи семей в Арктической зоне улучшили свои жилищные условия. Что доказывает значимость и эффективность этой программы для населения региона. 

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"Арктическая ипотека" открывает окно возможности для молодых семей в России. Это не только поможет им осуществить мечту о собственном жилье, но и сделает их жизнь комфортнее и стабильнее. Эта инициатива выглядит достаточно привлекательно для жителей Арктики, но всё же количество желающих воспользоваться её и переехать в этот суровый регион будет не слишком большим.

#новости #субсидии #арктика #ипотека #государство #квартира #мурманск #карелия #арктическая ипотека #коми
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