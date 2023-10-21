Аналитики отметили, что сейчас российский поисковик пользуется популярность в Дании, Италии, Германии и Чехии.

Началась настоящая схватка между властями Европейского союза и монополией приложений Google на устройствах Android. Изначально никто не сомневался во власти и непререкаемости гиганта информационных технологий корпорации Google, но, кажется, сейчас картина начинает меняться.

Одним из главных требований ЕС было предоставить пользователям возможность выбирать поисковую систему по своему усмотрению. Со своей стороны, Google не мог обойти это требование и в 23 странах Европы на «экране выбора» появилась опция использования поисковика Яндекс.

реклама

И вот, по всей видимости, выбор стал оказывать свое влияние. По последним данным аналитиков, российский поисковик входит в топ 5 самых популярных в таких странах, как Дания, Италия, Германия и Чехия. Может быть, это лишь первый шаг на пути к разнообразию и конкуренции, но уже сейчас видно, что люди открываются к альтернативам.

Вот так расположился рейтинг на мобильных устройствах в Европе и странах СНГ:

1.Google: Google возглавляет список среди поисковых систем на мобильных устройствах. Он обладает широкой базой данных, быстрым и точным поиском, а также предлагает большое количество полезных опций, таких как голосовой поиск, переводчик и карты.

2. Bing: Bing является вторым по популярности поисковой системой на мобильных устройствах. Он также предлагает точный и быстрый поиск, а также дополнительные опции, такие как поиск изображений и видео.

3. Yahoo: Yahoo является менее популярным выбором, но все еще предлагает хороший поиск на мобильных устройствах. У него также есть некоторые уникальные опции, такие как новости и погода.

4. DuckDuckGo: DuckDuckGo известен своим фокусом на обеспечении сохранности пользовательской конфиденциальности. Эта поисковая система не собирает персональные данные и не отслеживает пользователей. Более того, DuckDuckGo предлагает хороший поиск и простой интерфейс на мобильных устройствах.

5. Yandex: Yandex популярен в нашей стране, странах СНГ и набирает популярность в Дании, Италии, Германии и Чехии. Этот посковик так же как и Google предлагает быстрый и точный поиск, дополнительные опции, такие как карты и новости.

Каждый из этих поисковиков имеет свои преимущества и недостатки, и предпочтение может зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений человека.

Однако, нельзя забывать, что доля Google в процентном соотношении составляет более 90%. Это явное доминирование, о котором трудно забыть. Но, возможно, ситуация начнет меняться с появлением выбора и конкуренции.

Многие эксперты утверждают, что монополия на IT-рынке приводит к плохому качеству продуктов и стагнации в сфере. Развитие технологий требует активной конкуренции и наличия равных возможностей как для крупных холдингов, так и для небольших компаний и стартапов. Ведь это именно они способны привнести свежий ветер перемен и инноваций.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Небольшие компании и стартапы иногда бывают прозрачными и незаметными, но именно они являются движущей силой в сфере информационных технологий. Давайте не допустим, чтобы небольшим идеям и проектам было преграждено дорогу, позвольте им возникнуть и процветать. Пусть разнообразие и конкуренция станут нормой, а не исключением в мире IT-индустрии.