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gotreksson
Госиспытания 152-мм самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершены
пресс-служба госкорпорации "Ростех": новейшая российская самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" калибра 152 мм завершила государственные испытания, подтвердив все заложенные разработчиками характеристики.

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Государственные испытания САУ "Коалиция-СВ" завершились с блестящим результатом, внушительные характеристики установки привлекли внимание армейских специалистов и полностью удовлетворили их требования. Ее последовательное поступление в войска ожидается в самое ближайшее время. Госкорпорация Ростех, располагающая современными уникальными технологиями, решила не терять времени и начала серийное производство комплекса даже до завершения испытаний. Это решение отражает высокую уверенность в его надежности и эффективности.

Стрельба и точность являются далеко не единственной примечательной особенностью этой САУ. "Коалиция-СВ" специально создана для уничтожения целей различного рода, включая командные пункты, связанные узлы, батареи артиллерии и минометы, бронированную технику, в том числе и танки, а также вражеские противотанковые и ПВО системы, а также живую силу.

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Главная причина почему САУ так эффективна лежит в ее автоматизированных и компьютеризированных функциях, которые значительно повышают функционал для экипажа и повышают ее эффективность. Операторы смогут использовать "Шквал огня", при котором сразу несколько снарядов, выпущенных под разными углами, атакуют цель. Это резко увеличивает шансы успешного поражения врага.

Гаубица также имеет впечатляющую дальность стрельбы высокоточными снарядами - до 80 км. Это позволяет вести огонь по вражеским объектам с большей безопасной дистанции, снижая риск для экипажа и обеспечивая более высокий уровень эффективности военных операций.

Основу огневой мощи "Коалиции-СВ" составляет мощная пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что значительно превосходит скорость других артиллерийских систем. Богатый боекомплект и возможность быстрой перезарядки делают эту гаубицу широкофункциональным и универсальным орудием боевого искусства.

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САУ "Коалиция-СВ" представляет собой новейший образец российской артиллерийской техники, превосходящий своих международных конкурентов, и доказывает, что Россия остается лидером в области военных инноваций. Уверены, что эта самоходная артиллерийская установка станет надежным и неотъемлемым оружием, способным обеспечить непревзойденную огневую мощь и эффективность в военных операциях.

#россия #новости #военные технологии #вооружение #ростех #вооружение вс рф #военные разработки #сау 2с35 &quot;коалиция-св&quot; #сау коалиция
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