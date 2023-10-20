Герман Греф: «Каждый год мы инвестируем примерно сумму, равную $1 млрд, в технологии искусственного интеллекта и получаем обратно от искусственного интеллекта в год примерно $3 млрд».

Стремительное и огромное инвестирование "Сбера" в IT-сферу вызывает интерес и ряд вопросов. Возможно, компания чувствует, что коммерческим банкам в Российской Федерации грозит сокращение ссудного процента, поэтому решает вложить свои средства в другие перспективные направления и проекты. Но зачем именно полупроводниковая продукция и почему "Сбер" уже начал разрабатывать соответствующие технологии.

Компания сейчас активно занимается разработкой программного обеспечения, которое позволит ускорить проектирование и производство микроэлектроники. Важным элементом здесь является технология инверсивной литографии (ILT), которая позволяет использовать большие вычислительные мощности и искусственный интеллект для более быстрого проектирования фотошаблонов. Это особенно актуально при увеличении сложности техпроцесса, так как количество оптических искажений постоянно растет.

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Банк вкладывает огромные средства в развитие искусственного интеллекта и уже сейчас получает значительный доход от этого направления. Планируется, что новый алгоритм позволит не только эффективнее проектировать маски, но и сократить требования к аппаратной составляющей платформ, что в итоге ускорит разработку микросхем.

Стоит отметить, что "Сбер" также заинтересовался процессорной архитектурой RISC-V. Это открытая и свободная система команд для создания процессоров и разработки программного обеспечения. Столь же амбициозным проектом занимается и "Google", хотя пока его успехи остаются неясными, компания не делится своими достижениями о данном пректе. Однако софтверные решения "Сбера" могли бы быть использованы и в российских разработках процессоров, так как машинное обучение значительно упрощает работу инженеров во многих областях. В теории это может принести "сберу" миллиарды в долгосрочной перспективе.

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Вкладываясь в IT-сферу и развивая собственные технологии, Сбер стремится быть на передовой в индустрии. Это может принести банку значительную выгоду и помощь в развитии новых продуктов и услуг. Останется только ждать и смотреть, насколько успешным окажется этот подход.