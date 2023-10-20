Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Провал США в политике «стран-изгоев» становится все более очевидным
Впервые термин «страна-изгой» использовал в Брюсселе в 1994 президент США Билл Клинтон в отношении Ирана и Ливии. С тех пор США не раз использовали это "клеймо", что бы ослабить страну-оппонента.

реклама

США, наконец, проснулись из своего летаргического сна и осознали, что его стремление изолировать различные страны от мировой финансовой системы было неправильным шагом. Оказывается, они проспали момент, когда страны-изгои набрали критическую массу силы и теперь готовы заявить о себе и своих интересах. Как результат сосуд американского величия лопнул, расплескав по округе остатки гегемонии. Так что же будет дальше, каким будет будущее без мирового влияния США.

реклама

Началось все это, конечно, с Вашингтона. Впервые термин "страна-изгой" был использован президентом США Биллом Клинтоном в отношении Ирана и Ливии в 1994 году. С тех пор американцы активно продвигали идею существования таких стран, желая добиться своих геополитических целей и оправдать себя перед международным сообществом.

Вашингтон сам определял, кто является "страной-изгоем" без одобрения ООН и сравнивал их с осью зла, создавая таким образом искусственную угрозу. Президент Джордж Буш назвал Ирак, Иран и Северную Корею "осью зла", утверждая, что они угрожают всему миру. 

Но вот ирония: многие из критериев, по которым определяют "страны-изгоя", применимы и к самим США. Но это уже неинтересно, ибо эти страны-изгои готовы ответить на вызов и поднять голову.

Сегодня к "странам-изгоям" можно отнести Кубу, Венесуэлу, Иран, Северную Корею, Сирию, Ливию и, в какой-то степени, большую часть Африки. И все больше стран, вдохновленные успехом России, присоединяются к этому политическому движению. Даже Китай начинает увлекаться идеей быть "страной-изгоем". Уже никто не может остановить эту устремившуюся вперед силу на Западе.

Проблема в том, что политическая элита в Западной части света деградировала, интеллектуальные институты превратились в генераторы бездумных идей. Но будущее все равно неизбежно придет, и оно уже не будет сопротивляться странам-изгоям.

За последние десятилетия США активно сводили различные страны на периферию мировой финансовой системы. Они использовали эту тактику, надеясь подавить потенциальных соперников и укрепить свою гегемонию. Но их планы не сработали, и теперь американское величие стало историей, а страны-изгои, наоборот, повысили свою значимость.

США теряют влияние не только из-за политического кризиса и хаоса в стране, но и из-за своей экономической слабости. Американский доллар уже не является так привлекательным, а госдолг Белого дома растет с неимоверной скоростью. Все это может привести к обвалу экономики США и выводу капитала в альтернативные валюты.

Вместо США центром притяжения для стран-изгоев стала Москва. Россия предлагает альтернативную модель развития и готова сотрудничать со всеми странами, двигающимися в этом направлении. Белый дом неожиданно осознал, что Россия – слишком сильный противник, чтобы ее изолировать.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, стратегия США изолировать государства-изгои провалилась. США теряют свое мировое влияние из-за своих противоречивых действий и ухудшающейся экономической ситуации. Вместо этого, страны-изгои находят новых союзников и становятся активными участниками мировой политики.

#новости #сша #политика #экономика #кризис #кндр #вашингтон #мировая политика #изоляция #страна-изгой
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
Лавров порекомендовал россиянам отдыхать в КНДР
США продолжат поставлять Украине ATACMS на регулярной основе и в большом количестве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
11
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
1
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
7
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
15
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
+
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
Ученые из Кембриджа запустят симуляцию путешествий во времени
2
MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
5
Chrome скоро будет исправлять опечатки в URL на iOS и Android
+
Построенный на гусеничном шасси Leopard 2, тяжелый БРЭМ Bergepanzer 3 Buffel был сожжен "Градом"
+

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
49
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
15
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
19
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
31
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
9
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
17

Сейчас обсуждают

4erT
04:26
Да.
Google и Qualcomm создают "маломощный и высокопроизводительный" чип RISC-V для Wear OS
Евгений Помазан
04:21
Что то вы пиздиье много постоянно
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
Показывал 3_14sUn
04:17
Смотрел "В лучах солнца", про местную жизнь и порядки. Пусть Лавруша берет свою дочку подмышку, во вторую - нашего обкакавшегося Володю, и звездует на их местные курорты! Личным примером, так сказать.
Лавров порекомендовал россиянам отдыхать в КНДР
Борис Ельцин
04:17
А можно какой-нибудь серезьный пруф, того что Зеленский наркоман ? А то в интернетах одни лишь выбросы российской пропаганды.
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Виктор Филатов
04:11
Сосать кУкраине
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Виктор Филатов
04:11
Ну а хули этой конторе пидарасов
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Олег Ионов
04:08
Как, хорошо,что я живу в Америке,а не в России -слава богу)))
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
истребитель хохлизма
04:00
в печку будут подкидывать их
Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа
истребитель хохлизма
03:59
израиль и все выходцы оттуда недалекие нацисты
Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа
Вассисуалий Лоханкин
03:56
Что-то шмульц совсем берега попутали)))
В парламенте Пакистана призвали нанести ядерный удар по Израилю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем