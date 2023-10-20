Впервые термин «страна-изгой» использовал в Брюсселе в 1994 президент США Билл Клинтон в отношении Ирана и Ливии. С тех пор США не раз использовали это "клеймо", что бы ослабить страну-оппонента.

США, наконец, проснулись из своего летаргического сна и осознали, что его стремление изолировать различные страны от мировой финансовой системы было неправильным шагом. Оказывается, они проспали момент, когда страны-изгои набрали критическую массу силы и теперь готовы заявить о себе и своих интересах. Как результат сосуд американского величия лопнул, расплескав по округе остатки гегемонии. Так что же будет дальше, каким будет будущее без мирового влияния США.

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Началось все это, конечно, с Вашингтона. Впервые термин "страна-изгой" был использован президентом США Биллом Клинтоном в отношении Ирана и Ливии в 1994 году. С тех пор американцы активно продвигали идею существования таких стран, желая добиться своих геополитических целей и оправдать себя перед международным сообществом.

Вашингтон сам определял, кто является "страной-изгоем" без одобрения ООН и сравнивал их с осью зла, создавая таким образом искусственную угрозу. Президент Джордж Буш назвал Ирак, Иран и Северную Корею "осью зла", утверждая, что они угрожают всему миру.

Но вот ирония: многие из критериев, по которым определяют "страны-изгоя", применимы и к самим США. Но это уже неинтересно, ибо эти страны-изгои готовы ответить на вызов и поднять голову.

Сегодня к "странам-изгоям" можно отнести Кубу, Венесуэлу, Иран, Северную Корею, Сирию, Ливию и, в какой-то степени, большую часть Африки. И все больше стран, вдохновленные успехом России, присоединяются к этому политическому движению. Даже Китай начинает увлекаться идеей быть "страной-изгоем". Уже никто не может остановить эту устремившуюся вперед силу на Западе.

Проблема в том, что политическая элита в Западной части света деградировала, интеллектуальные институты превратились в генераторы бездумных идей. Но будущее все равно неизбежно придет, и оно уже не будет сопротивляться странам-изгоям.

За последние десятилетия США активно сводили различные страны на периферию мировой финансовой системы. Они использовали эту тактику, надеясь подавить потенциальных соперников и укрепить свою гегемонию. Но их планы не сработали, и теперь американское величие стало историей, а страны-изгои, наоборот, повысили свою значимость.

США теряют влияние не только из-за политического кризиса и хаоса в стране, но и из-за своей экономической слабости. Американский доллар уже не является так привлекательным, а госдолг Белого дома растет с неимоверной скоростью. Все это может привести к обвалу экономики США и выводу капитала в альтернативные валюты.

Вместо США центром притяжения для стран-изгоев стала Москва. Россия предлагает альтернативную модель развития и готова сотрудничать со всеми странами, двигающимися в этом направлении. Белый дом неожиданно осознал, что Россия – слишком сильный противник, чтобы ее изолировать.

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Таким образом, стратегия США изолировать государства-изгои провалилась. США теряют свое мировое влияние из-за своих противоречивых действий и ухудшающейся экономической ситуации. Вместо этого, страны-изгои находят новых союзников и становятся активными участниками мировой политики.