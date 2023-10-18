Американская разведка докладывает о тысячах контейнеров, прибывших в Дунайский порт из Северной Кореи

Американская разведка сообщает о тысяче контейнеров, доставленных в порт "Дунай" из северокорейского порта Раджин за последние две недели. Сообщается, что в этих контейнерах находятся 152-мм снаряды.

Аналитические агентства, изучив спутниковые снимки, предоставленные США, обнаружили подозрительные объекты, похожие на реактивные установки залпового огня KN-25. Эта реактивная установка, разработанная и производимая Китайской Народной Демократической Республики. Она служит для быстрого и мощного огневого воздействия на цели на земле. KN-25 может запускать до 240 ракет одновременно., что позволяет достичь высокой огневой мощности и эффективности. Дальность поражения данной установки - до 70 километров.

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Информация от южнокорейских и американских источников говорит о проведении испытаний 450-мм ракетной установки, размещенной на гусеничных шасси в 2017 году. Учитывая, что эти системы оснащены навигационным модулем, ориентирующимся на российские и китайские спутники, их точность и мобильность могут стать серьезной угрозой для вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.

Многочисленные спекуляции говорят о том, что эти новые ракетные системы могут быть доступны для приобретения по бартерной схеме. Такая сделка может иметь непредсказуемые последствия для обеих сторон, поскольку подобный обмен нарушает международные санкции, введенные против Северной Кореи. Однако вряд ли мы получим полные детали этой бартерной сделке, учитывая ее секретность.

Некоторые эксперты высказывают сомнения в возможности новой техники принести значительную пользу военной мощи Российской Федерации. Они предполагают, что новые системы могут дополнить уже имеющиеся ракетные системы, такие как "Торнадо-С" и "Искандер", и лишь немного усилят давление на ВСУ.

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Стратегическое преимущество гусеничной базы подразумевает ее высокую мобильность и способность преодолевать любые условия местности. Это может стать решающим фактором при преодолении укрепленных районов и доставке огневой мощи туда, где это наиболее необходимо.