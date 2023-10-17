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gotreksson
Израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов
Военные эксперты, изучая видео и фото с переброской израильских танков, отмечают новшество: многие танки Merkava оборудованы защитной арматурой и так называемыми противодроновыми козырьками. Похожие козырьки с некоторых пор на свои танки устанавливают и в вооружённых силах России.

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Израиль готовится к наземному наступлению в сектор Газа, чтобы уничтожить "ХАМАС" и привнести мир в этом регионе. Операция получила название "Железные мечи" и скорее всего будет становится все более затяжной.

Военные эксперты обратили внимание на новшество, которое является настоящим переворотом в военных технологиях Израиля. Танки "Merkava", которые стали одним из символов армии "ЦАХАЛ", теперь оснащены защитными экранами и противодроновыми козырьками. Раньше это было невозможным для израильских танков, и российские противодроновые козырьки вызывали ироничные комментарии у израильских военных. Но ситуация резко изменилась.

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В первый день боевых действий "ХАМАС" смог повредить несколько танков "Merkava" с помощью дронов. Возможно, это было напоминание о слабых местах израильской техники. В ответ на это решено было установить дополнительные стальные козырьки на танки, чтобы ничего подобного не повторилось вновь.

Израиль копирует опыт Российской Федерации и Украины, которые уже успешно использовали подобные экраны на своих танках. Уроки украинского конфликта не остались забытыми и в других точках мира, где воюют армии и боевики имеющие доступ в БПЛА.

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Израиль значительно укрепляет свою армию, чтобы быть готовым к любому вызову. Но будет ли это достаточно, чтобы одолеть ХАМАС. 

#новости #израиль #бпла #палестина #хамас #цахал #танк #merkava #секторгаза #танкисты
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