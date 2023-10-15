Одной из самых больших сложностей является устранение необходимости останавливать складские операции для проведения инвентаризации.

Новый полностью автоматический дрон от компании "НТРомск" переворачивает представление о процессе инвентариз на закрытом складе. В отличие от существующих моделей, этот беспилотник обходится без спутниковой навигации, что делает его идеальным решением для больших помещений без доступа к сигналу GPS.

Основная особенность дрона-инвентаризатора заключается в его способности передвигаться по заранее построенной карте и считывать RFID-метки. Это позволяет ему точно определить местоположение и состояние каждого предмета на складе. Собранная информация мгновенно передается в систему складского учета, облегчая процесс инвентаризации и устраняя возможность ошибок человеческого фактора.

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Преимушество использования этого дрона заключается не только в его навигационных способностях. Беспилотник способен работать в широком диапазоне температур, от -30 до +40 °С, что позволяет ему проводить инвентаризацию даже в самых экстремальных условиях. Более того, для его работы не требуется внешняя инфраструктура или оператор - все происходит в полностью автоматическом режиме.

Продемонстрировав свою разработку на складе мясокомбината при температуре -20 °С, компания "НТР Томск" подтвердила высокую эффективность и надежность своего продукта. Не только удалось провести успешную инвентаризацию, но и продемонстрировать легкость адаптации дрона под различные цели и задачи применения.

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Это весьма перспективное решение, которое может быть использовано в различных отраслях, начиная от логистики и складского хозяйства, и заканчивая производством и архитектурой. Полностью автоматический дрон для инвентаризации закрытого склада представляет собой эффективный, точный и надежный инструмент для улучшения бизнес-процессов и оптимизации работы на складах.