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gotreksson
ЗРК «Полимент-Редут» получил противокорабельную функцию
"Известия":Минобороны сообщило об успешном завершении испытаний зенитных ракет в доработанной версии. Теперь модернизированные ЗУР с функциями ПКР войдут в боекомплект кораблей нескольких типов, оснащенных «Полимент-Редутом».

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Современные российские боевые корабли оснащены уникальным зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», который пришел на смену устаревшим системам ПВО. Этот комплекс является настоящим техническим прорывом в сфере военной техники и имеет превосходные боевые возможности.

Одной из главных особенностей «Полимент-Редута» является его универсальность. Он может использовать различные типы управляемых ракет с различными характеристиками, что позволяет поражать цели на малой, средней и большой дальности. Такая гибкость применения обеспечивает эффективность комплекса в любых боевых условиях.

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Значительная часть испытаний комплекса проводилась на кораблях-носителях. Первым кораблем, оснащенным «Полимент-Редутом», стал корвет «Сообразительный». В ходе испытаний на этом корабле были проведены стрельбы по воздушным и надводным целям. Результаты испытаний подтвердили высокую эффективность комплекса и его способность поражать цели в различных условиях, включая сложную помеховую обстановку.

Модернизированные версии «Полимент-Редута» также показали потенциал для поражения наземных целей. Комплекс успешно прошел испытания в доработанной версии и теперь будет использоваться для поражения как надводных, так и наземных целей.

Важно отметить, что разработка и совершенствование «Полимент-Редута» продолжается. В ближайшем будущем ожидается, что комплекс получит еще большую мощность и дальность действия. Это позволит российским боевым кораблям иметь превосходство над потенциальными противниками и эффективно угрожать как на море, так и на суше.

Кроме того, комплекс обеспечивается современными радиолокационными станциями, которые обеспечивают обнаружение и сопровождение целей на дальних расстояниях. Это позволяет кораблю-носителю эффективно противодействовать воздушным и наземным угрозам.

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Зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» представляет собой настоящий прорыв в области военной техники. С его помощью российские боевые корабли становятся более мощными и эффективными. Благодаря новым возможностям комплекса, Россия получает преимущество на море и способность эффективно противодействовать любым угрозам, будь то воздушные, наземные или надводные цели. Это подтверждает высокий уровень развития отечественной военной промышленности и способность России быть впереди своих потенциальных противников.

#россия #новости #пво #ракета #корабли #минобороны рф #комплекс #зур #полимент-редут #боекомплект
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