Уральский автозавод: на днях с успехом завершились испытания нового арктического автобуса, разработанного специально для жестоких условий Крайнего Севера.

В этом году Уральский автозавод представил миру свою новую разработку - арктический автобус «Урал-425702-75». Это транспортное средство было создано специально для транспортировки людей, грузов и медицинских пунктов в самых экстремальных условиях Крайнего Севера.

Инновационная разработка была создана в очень короткий срок в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Эта программа имеет стратегическое значение, так как ее основные задачи - рост экономического развития территорий и обеспечение условий для стабильного социально-экономического развития макрорегиона. Арктический автобус станет незаменимым транспортным средством для развития Северного Морского пути и освоения месторождений Ямала, Якутии, севера Красноярского края и других арктических субъектов России.

Основными нововведениями арктического автобуса стали утеплённые и облегчённые узлы и агрегаты, которые позволяют ему работать в жесточайщих условиях Крайнего Севера. Прототип нового транспортного средства успешно прошел проверку в Якутии, где температура достигала минус 45 градусов по Цельсию. Во время испытаний все технические решения оправдали себя, и системы трансмиссии, управления и жизнеобеспечения продемонстрировали высокую работоспособность.

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Арктический автобус имеет много преимуществ, которые делают его идеальным транспортным средством для Крайнего Севера. Установленный в нём шестицилиндровый двигатель мощностью более 300 л.с, многоступенчатая коробка передач с демультипликатором и эффективная топливная система обеспечивают оптимальную работу в экстремальных условиях. Благодаря широким шинам, автобус способен оказывать низкое давление на опорную поверхность, что позволяет ему осуществлять перевозку пассажиров по временным дорогам и зимникам даже при температурах ниже минус 50 градусов.

Арктический «Урал» выдержал недавние испытания на полигоне в Челябинской области. Проверка включала преодоление трехметровых водных траншей и перемещение по сложному природному ландшафту. Как сообщает производитель, автобус проехал более 900 километров за 10 дней в таких условиях. На протяжении всех испытаний у автобуса не было обнаружено серьёзных проблем, лишь некоторые недочёты, которые были легко устранены.

«Урал» рассчитан на перевозку 22 пассажиров, при этом в нём обеспечен комфорт благодаря системе вентиляции, обогрева и наличию туалета. А после запуска серийного производства, "Урал" планирует производить до 500 арктических автобусов ежегодно.

Дополнительно к арктическому автобусу, автозавод «Урал» планирует представить в этом году ещё одну инновационную разработку - арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем. Этот автопоезд будет способен не только перевозить пассажиров в условиях экстремальных температур, но и транспортировать специальные объекты, такие как: медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории и другие. Это позволит повысить доступность медицинских и социальных услуг в труднодоступных районах Арктики и обеспечить связанность территории региона.

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Такие инновационные разработки, созданные на базе автозавода «Урал», являются ярким примером не только импортозамещения, но и достижения технологического суверенитета в стране. Арктический автобус и автопоезд позволят развивать северные территории России, обеспечивая безопасность и комфорт перевозки пассажиров и предоставляя возможность реализации различных социальных и медицинских проектов.