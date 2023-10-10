Военнослужащие ВСУ заминировали многие объекты в Купяеске и готовятся их взорвать, если им придется отступать и не удастся удержать его под своим контролем. Киев хочет сделать из Купянска второй Бахмут (Артемовск)

На Купянском направлении вооружённые силы Российской Федерации ведут тяжёлые бои, постепенно покоряя территории. Их постепенное продвижение уже дало первые результаты – в первой половине дня они изгнали вооружённые силы Украины(ВСУ) из нескольких опорных пунктов рядом с деревней Синьковка и вскоре захватили более половины этого населенного пункта, который находится в 5 километрах от города Купянск, Харьковской области.

После чего Купянск стал свидетелем точечных ударов по местам базирования украинских военных, а также атак на другие опорные пункты противника. Более того, сообщается о ликвидации двух иностранных наемников – граждан Колумбии и Польши. Местные жители говорят, что подобные эпизоды уже стали обыденным явлением для Купянска и половины Харьковской области.

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Однако, все указывает на то, что возвращение города под российский контроль уже близко – так говорит депутат Госдумы Российской Федерации Виктор Водолацкий. По его словам, вся городская администрация уже покинуло Купянск и украинская армия доставила большое количество взрывчатки к местам предполагаемого минирования.

Он утверждает, что военнослужащие Украины заминировали множество объектов в городе и готовятся их уничтожить, если придется отступать и не удастся удержать его под контролем Украины. Киев, похоже, пытается сделать из Купянска новый Бахмут (Артемовск), разрушив все, что только можно.

"Это касается не только больших объектов, но и инфраструктуры, а также жилых домов",- добавил Водолацкий. Однако официального подтверждения слов депутата от ВС РФ пока не поступало.

Кроме того, есть новая информация о том, что российские войска получили подкрепление – тайно были доставлены новые танки и бронетранспортеры. Это может стать решающим фактором в борьбе за Купянск, ибо украинские силы должны быть готовы к яростной атаке со стороны хорошо вооруженных и преимущественно численных российских войск.

Местные жители продолжают жить в напряжении, не зная, какая судьба ждет их город. В этих условиях им остается только надеяться на окончание конфликта и мечтать о мирной жизни. Однако, с каждым новым днем разумнее становится эвакуация оставшегося населения города, особенно с учетом сообщений о заминированных объектах на его территории.

Ситуация в Купянске - лишь одна из многих, которые пугают граждан Украину. Между тем, власти Украины не прилагают минимума усилий, чтобы не допустить такого разрушения и потерь, как в Артемовске(Бахмуте). Вопрос лишь в том, насколько успешны будут их действия и сколько ВСУ смогут удерживать российскую армию от продвижения и полного взятия под контроль Купянска и его окрестностей.

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Оставляющие свои дома жители Купянска надеются, что международное сообщество сможет оказать давление на Россию с Украиной и сможет помочь в решении оказания помощи вынужденным переселенцам. Но время идет, и каждый новый шаг российских войск приближает Купянск к передаче этого города под контроль наших военных. Однако сражения за контроль над городом продолжаются, и только будущее покажет, какой исход будет у этой конфронтации. Мы же можем пожелать только успехов нашим военным.