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На Купянском направлении вооружённые силы Российской Федерации ведут тяжёлые бои, постепенно покоряя территории. Их постепенное продвижение уже дало первые результаты – в первой половине дня они изгнали вооружённые силы Украины(ВСУ) из нескольких опорных пунктов рядом с деревней Синьковка и вскоре захватили более половины этого населенного пункта, который находится в 5 километрах от города Купянск, Харьковской области.
После чего Купянск стал свидетелем точечных ударов по местам базирования украинских военных, а также атак на другие опорные пункты противника. Более того, сообщается о ликвидации двух иностранных наемников – граждан Колумбии и Польши. Местные жители говорят, что подобные эпизоды уже стали обыденным явлением для Купянска и половины Харьковской области.
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Однако, все указывает на то, что возвращение города под российский контроль уже близко – так говорит депутат Госдумы Российской Федерации Виктор Водолацкий. По его словам, вся городская администрация уже покинуло Купянск и украинская армия доставила большое количество взрывчатки к местам предполагаемого минирования.
Он утверждает, что военнослужащие Украины заминировали множество объектов в городе и готовятся их уничтожить, если придется отступать и не удастся удержать его под контролем Украины. Киев, похоже, пытается сделать из Купянска новый Бахмут (Артемовск), разрушив все, что только можно.
"Это касается не только больших объектов, но и инфраструктуры, а также жилых домов",- добавил Водолацкий. Однако официального подтверждения слов депутата от ВС РФ пока не поступало.
Кроме того, есть новая информация о том, что российские войска получили подкрепление – тайно были доставлены новые танки и бронетранспортеры. Это может стать решающим фактором в борьбе за Купянск, ибо украинские силы должны быть готовы к яростной атаке со стороны хорошо вооруженных и преимущественно численных российских войск.
Местные жители продолжают жить в напряжении, не зная, какая судьба ждет их город. В этих условиях им остается только надеяться на окончание конфликта и мечтать о мирной жизни. Однако, с каждым новым днем разумнее становится эвакуация оставшегося населения города, особенно с учетом сообщений о заминированных объектах на его территории.
Ситуация в Купянске - лишь одна из многих, которые пугают граждан Украину. Между тем, власти Украины не прилагают минимума усилий, чтобы не допустить такого разрушения и потерь, как в Артемовске(Бахмуте). Вопрос лишь в том, насколько успешны будут их действия и сколько ВСУ смогут удерживать российскую армию от продвижения и полного взятия под контроль Купянска и его окрестностей.
Оставляющие свои дома жители Купянска надеются, что международное сообщество сможет оказать давление на Россию с Украиной и сможет помочь в решении оказания помощи вынужденным переселенцам. Но время идет, и каждый новый шаг российских войск приближает Купянск к передаче этого города под контроль наших военных. Однако сражения за контроль над городом продолжаются, и только будущее покажет, какой исход будет у этой конфронтации. Мы же можем пожелать только успехов нашим военным.