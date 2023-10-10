В начале октября корпорация Microsoft порадовала пользователей Bing Chat и Bing Image Creator новой функцией - бесплатной генерацией картинок на основе DALL-E 3. Но кто мог подумать, что эта возможность станет столь популярной и породит ажиотаж вокруг сотворения несуществующих мультфильмов Pixar.

Художественные способности нейронной сети увлекли пользователей до такой степени, что они стали создавать постеры фантастических анимационных фильмов которые студия Pixar никогда не создавала. Интересно, какие мультики мы бы могли увидеть на больших экранах, если бы наши самые дикие фантазии стали реальностью.

Некоторые макеты постеров выглядят безобидно и вызывают ностальгические воспоминания о таких культовых фильмах, как "Робокоп" или "Devil May Cry". Однако, есть и те, которые могут вызвать неприятные эмоции у определенных групп людей. Постеры, посвященные BLM и Харви Вайнштейну, вызывают бурю эмоций и стимулируют обсуждение в сети. Яркий пример того, как искусство может быть не только красивым, но и вызывающим.

Кстати, еще один постер, созданный по мотивам мема "Пайпер Перри в окружении", стал настоящим хитом. Этот мультфильм наверняка бы покорил многих зрителей своим юмором и "остротой".

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Невероятно, как шутка из интернета может превратиться в настоящий феномен и заставить людей раскрасить палитру постеров мультфильмов собственным воображением. Возможно, в будущем мы увидим эти и другие фантастические истории на больших экранах, а пока давайте наслаждаться творчеством пользователей, которые не боятся проявить свою фантазию и создают с помошью нейросей шедевры.