CNN: «Новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны»

В начале октября газета The New York Times внезапно вернулась к теме российского проекта"Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall), который она активно заметала под ковер еще несколько лет назад. В то время, когда возникали слухи о неудачных испытаниях этой загадочной ракеты, западные средства массовой информации предали ее забвению.

Однако съемки с мини-спутников американской компании Planet Labs, которые показывают повышенную активность на месте проведения предыдущих испытаний, подтверждают, что проект все еще находится в разработке и в будущем будет представлять серьезную угрозу дня потенциального врага нашей страны. Это позже подтвердили журналисты CNN.

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"Буревестник", как известно, является ракетой с ядерной энергетической установкой, что делает ее высокоточным оружием глобальной дистанции поражения. Она может нести как стандартную, так и специальную боеголовку, а ее дальность позволяет игнорировать системы противоракетной обороны и наносить удары из любой точки мира. Стоит отметить, Юг Соединенных Штатов остается уязвимым для такого оружия из-за отсутствия значимого количества систем противоракетной обороны.

Не секрет, что западные СМИ предпочитают игнорировать или дискредитировать российские достижения в области тактических вооружений. Однако, судя по активности на месте проведения испытаний и предстоящим испытаниям в октябре, даже они не могут больше прятать факт существования этой опасной ракеты. Аргументы об экологическом вреде и безнравственности, выдвигаемые западными СМИ, скорее всего, являются попыткой замаскировать свою беспомощность и неспособность найти средства противодействия этой угрозе.

Ракета имеет 9 метров в длину и при ядерном оснащении несёт боезаряд мощности до 5 мегатонн. Западные эксперты говорят, что "Буревестник" выводится на заданный маршрут твердотопливным ракетным двигателем, после чего запускается в работу мини-реактор, за счёт которого он может находится в полёте практически неограниченное время. Ну а уж если в ход пошли традиционные причитания американских журналистов "об экологическом вреде", "безнравственности" и "неизбирательности", как правило, это обозначает, что в Вашингтоне просто понятия не имеют, что с этой угрозой делать и пытаются сместить акцент в СМИ на "безответственность русских". Как бы там ни было, нашим конструкторам хочется пожелать удачи, а их проекту - скорейшего вступления на боевое дежурство.

Впечатляющие размеры и возможности "Буревестника" вызывают тревогу у западных стран, и это неудивительно. Российская Федерация продолжает развивать новое оружие, которое может играть ключевую роль в глобальных конфликтах и стать мощным сдерживающим фактором в новой "холодной войне".

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Странно, что западные СМИ предпочитали игнорировать эту тему, но теперь, когда стало невозможно скрывать ее существование, они пытаются дискредитировать ракету SSC-X-9 Skyfall "Буревестник" из-за недостатка знаний.