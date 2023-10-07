Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства.

Снайперская винтовка Чукавина, или как её ещё называют - СВЧ, родилась на основе последней версии Снайперской винтовки Калашникова (СВК) 2016 года выпуска. Говорят, что её создатель, конструктор Чукавин, приложил к этой разработке особое внимание. Он применил "гардинную схему", разделив внутренние механизмы оружия на верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть, которую составляют ствол, ствольная коробка, затвор и другие элементы, выдерживает основную нагрузку при стрельбе. А вот нижняя часть, выполненная из пластика, обеспечивает правильную работу верхней части.

Винтовка выглядит очень компактно и современно, у нее телескопический приклад, который расположен на одной линии со ствольной коробкой. Это значит, что стрелку будет удобно вкладываться, прицелиться, спустить курок и не беспокоиться о подбросе ствола.

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Что же касается размеров этой винтовки, то ее длина составляет от 995 до 1015 мм (в зависимости от установленного глушителя и пламегасителя). Сам ствол имеет длину 410 мм. Заявленная дальность стрельбы составляет 1200 метров, но, конечно же, эта цифра не всегда полностью соответствует реальности. Однако на расстоянии от 600 до 900 метров СВЧ себя показывает очень уверенно. Лишь на расстоянии 100 метров она обладает рассеиванием в 30 мм. Для снайперской винтовки это многовато, но СВЧ пока не сильно страдает от этого, т.к она позиционируется как общевойское оружие. Как и СВД в своё время. Более того, у нее есть штатный магазин на 10 патронов, а также возможность использовать магазины с увеличенной емкостью на 15 или 20 патронов.

СВЧ может использовать патроны таких типов, как 7,62х54 мм (базовая модель), 7,62х51 мм (самый распространенный в мире винтовочный боеприпас) и 8,6х70 мм (.338). Это значит, что у данной винтовки будет неплохой выбор при подборе боеприпасов под конкретные задачи.

Интересно, что конструкторы во внедрении СВЧ видят не просто снайперскую винтовку, а оружие способное заменить устаревшую Снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Они делают основной упор на её применение в условиях передней полосы и ограниченного пространства окопов или зданий, где постоянное перемещение в строю является залогом выживания.

Также стоит упомянуть о человеке, который стоит за всей этой разработкой - Андрее Юрьевиче Чукавине. Его имя уже стало легендой в мире оружейных технологий. В настоящее время он занимает должность заместителя главного конструктора по спортивно-охотничьему оружию и заместителя начальника Конструкторско-оружейного центра ОАО «Концерн «Ижмаш».

Андрей начал свою карьеру в 1985 году, став инженером-конструктором в отделе Главного конструктора в бюро, занимающемся конструкторско-технологической отработкой серийных изделий авиационно-пушечного вооружения. Он активно работал над повышением надежности и долговечности деталей авиационных пушек, а также внедрением новых литейных заготовок.

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В 1993 году Чукавин перешел в бюро, занимающееся проектированием автоматических винтовок. Здесь он принимал активное участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов "Тигр" под иностранные патроны.