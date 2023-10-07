Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
«Калашников» завершил испытания новой снайперской винтовки
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства.

реклама

Снайперская винтовка Чукавина, или как её ещё называют - СВЧ, родилась на основе последней версии Снайперской винтовки Калашникова (СВК) 2016 года выпуска. Говорят, что её создатель, конструктор Чукавин, приложил к этой разработке особое внимание. Он применил "гардинную схему", разделив внутренние механизмы оружия на верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть, которую составляют ствол, ствольная коробка, затвор и другие элементы, выдерживает основную нагрузку при стрельбе. А вот нижняя часть, выполненная из пластика, обеспечивает правильную работу верхней части.

Винтовка выглядит очень компактно и современно, у нее телескопический приклад, который расположен на одной линии со ствольной коробкой. Это значит, что стрелку будет удобно вкладываться, прицелиться, спустить курок и не беспокоиться о подбросе ствола.

реклама

Что же касается размеров этой винтовки, то ее длина составляет от 995 до 1015 мм (в зависимости от установленного глушителя и пламегасителя). Сам ствол имеет длину 410 мм. Заявленная дальность стрельбы составляет 1200 метров, но, конечно же, эта цифра не всегда полностью соответствует реальности. Однако на расстоянии от 600 до 900 метров СВЧ себя показывает очень уверенно. Лишь на расстоянии 100 метров она обладает рассеиванием в 30 мм. Для снайперской винтовки это многовато, но СВЧ пока не сильно страдает от этого, т.к она позиционируется как общевойское оружие. Как и СВД в своё время. Более того, у нее есть штатный магазин на 10 патронов, а также возможность использовать магазины с увеличенной емкостью на 15 или 20 патронов.

СВЧ может использовать патроны таких типов, как 7,62х54 мм (базовая модель), 7,62х51 мм (самый распространенный в мире винтовочный боеприпас) и 8,6х70 мм (.338). Это значит, что у данной винтовки будет неплохой выбор при подборе боеприпасов под конкретные задачи.

Интересно, что конструкторы во внедрении СВЧ видят не просто снайперскую винтовку, а оружие способное заменить устаревшую Снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Они делают основной упор на её применение в условиях передней полосы и ограниченного пространства окопов или зданий, где постоянное перемещение в строю является залогом выживания.

Также стоит упомянуть о человеке, который стоит за всей этой разработкой - Андрее Юрьевиче Чукавине. Его имя уже стало легендой в мире оружейных технологий. В настоящее время он занимает должность заместителя главного конструктора по спортивно-охотничьему оружию и заместителя начальника Конструкторско-оружейного центра ОАО «Концерн «Ижмаш».

Андрей начал свою карьеру в 1985 году, став инженером-конструктором в отделе Главного конструктора в бюро, занимающемся конструкторско-технологической отработкой серийных изделий авиационно-пушечного вооружения. Он активно работал над повышением надежности и долговечности деталей авиационных пушек, а также внедрением новых литейных заготовок.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В 1993 году Чукавин перешел в бюро, занимающееся проектированием автоматических винтовок. Здесь он принимал активное участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов "Тигр" под иностранные патроны.

#технологии #калашников #конструктор #свч #свд #андрей чукавин #ижмаш #концерн калашников #свк
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Показан управляемый 4-метровый робот за 15 миллионов долларов
Спецназ начал применять FPV-дрон "Упырь"
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
11
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
2
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
10
Трусость адмиралов ВМФ США привела к ситуации, когда КНР строит в 232 раза больше кораблей
1
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
10
AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
4
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
2
Премьер Венгрии призвал Евросоюз не портить отношения ещё и с Азербайджаном
1
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
7
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Истребитель МиГ-31 отогнал самолёт P-8A Poseidon ВМС США от границ России
3
Эксперт сравнил бюджетные телевизоры LG и Samsung с диагональю 43
+
ASRock представила Radeon RX 6600 Challenger белого цвета
+
Новый беспроводной Displace TV OLED-телевизор может удержаться от падения
1
Politico: Грандиозный саммит в испанской Гранаде закончился полным провалом
2
Артиллеристы ВС РФ поразили конвой с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
+

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
85
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
6
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
7
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
3
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
20
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
12
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
40
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+

Сейчас обсуждают

мама Стифлера
23:28
Ну там звучало по другому немного. Совсем по другому. Евреи хотят мочить мирняк в Палестине. Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации «Я призываю гражданское население уехать оттуда, пото...
Премьер Израиля пообещал задействовать всю мощь армии, чтобы уничтожить ХАМАС
Eppius
23:27
Осмелюсь предположить что весь этот кипишь в Израиле закончится так же быстро как и начался. Думаю максимум неделя - две.
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
Q-Tuzoff
23:24
Так вот тоже за протон топлю сейчас. Это логично и правильно. Зачем целая виртуальная машина, когда для запуска нужны лишь виндусовские библиотеки, верно?
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
мама Стифлера
23:19
Он прав. Вам бы изучить историю конфликта.
Премьер Израиля пообещал задействовать всю мощь армии, чтобы уничтожить ХАМАС
Михаил Barash Андреев
23:18
Если так рассуждать, то все сегодня занимают "чужие" земли.
Премьер Израиля пообещал задействовать всю мощь армии, чтобы уничтожить ХАМАС
Alexander Drakin
23:17
Нет не каких переговоров! Есть война против нечечсти Перчатки сняли, будет жарко у них! Нам объявили войну. Будет конец света. Это начало третьей мировой!
Al-Arabiya: Израиль начал переговоры по пленным с палестинскими группировками
истребитель хохлизма
23:15
израиль окупировал земли ирана
МИД Украины осудил атаки на Израиль и признал его право защищаться
истребитель хохлизма
23:14
только после тоого как кадыров выйдет на ринг с касманавткой и победит ее накаутом.
Кадыров предложил отменить выборы или провести их с одним кандидатом - Путиным
истребитель хохлизма
23:12
железные дрочи. теперь каждый еврей должен надрочить палестинцу во имя авганистана.
Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» в ответ на действия Палестины
glavhyilo
23:10
опять обкакался пентагон.
Глава Пентагона пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для защиты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем