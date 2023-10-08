Комета 12P/Pons-Brooks привлекла внимание широкой общественности на западе благодаря необычной форме, напоминающей корабль главных героев из серии "звёздных войн".

Наблюдение за кометами может быть увлекательным занятием для астрономов и любителей космоса. Эти маленькие небесные тела приковывают внимание своей загадочной природой и захватывающим внешним видом. Как правило, кометы видны только через телескоп, их появление каждый раз вызывает огромный интерес и иногда искренне удивляют.

Одна из таких комет, 12P/Pons-Brooks, стала центром внимания в последнее время. Эта короткопериодическая комета относится к классу криовулканических комет, в которых ядро состоит из льда, пыли и газа. Интересно то, что эта комета способна взрываться, извергая наружу свои внутренние породы через трещины в оболочке.

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12P/Pons-Brooks была открыта астрономами еще в 1812 году, и ею заинтересовались из-за ее своеобразной природы. В 1953-54 годах комета раздулась, что привело к нескольким вспышкам. А сейчас эта комета стала еще более впечатляющей. Сначала она выглядела как маленькая звездочка, но затем ее кома начала расширяться и приобрести форму, напоминающую рога.

Одним из возможных объяснений этой необычной формы является неправильная форма самого ядра кометы. Кроме того, темная полоса в коме свидетельствует о том, что вытекающий газ мог перекрываться выемкой на поверхности ядра. Особенностью этой кометы также является ее относительно короткий период обращения вокруг Солнца, который составляет 71 год. Ближайший момент ее приближения к Земле намечен на 2 июня 2024 года. Тогда ученые будут иметь возможность более детально изучить свойства этой загадочной кометы.

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Все эти особенности делают комету 12P/Pons-Brooks необычным и интересным объектом для изучения и наблюдения. Ее необычная форма, внезапное вспышка яркости и расширение комы приковывают внимание и вызывают желание узнать больше о её природе и свойствах. И хотя наблюдение за кометами может быть редким событием, они всегда будут привлекать внимание своей загадочной и удивительной красотой.