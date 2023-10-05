Военный шпионаж обычно ведётся с разведывательного спутника, находящегося на высоте нескольких сот километров. Однако традиции ломаются, и его функции сегодня перебирает на себя так называемый псевдоспутник. Точнее говоря, это дрон, летающий в стратосфере; однако ассоциации со спутником не случайны: такой БПЛА способен находиться в околоземном пространстве так же долго, как и космический аппарат на своей орбите.

В мире разведывательной техники всегда открыты новые горизонты. Если раньше основным инструментом военного шпионажа были разведывательные спутники, находящиеся на высоте нескольких сот километров, то сегодня все меняется. В роли старых спутников выступает новый игрок - псевдоспутник.

Что такое псевдоспутник? Это своего рода беспилотный летательный аппарат, но с функциями, сравнимыми с теми, что есть у спутников. Особенностью псевдоспутника является его способность находиться в стратосфере на протяжении длительного времени, подобно спутнику на орбите. Один из самых уникальных псевдоспутников - BAE Systems Phasa-35.

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Phasa-35 - это британский дрон со стратосферными возможностями. С его размахом крыльев в 35 метров, углепластиковым фюзеляжом и весом 150 кг, этот невероятный летательный аппарат выглядит как гигантское насекомое. Он движется по воздуху с помощью двух миниатюрных электродвигателей, которые питаются от солнечных батарей и литиевых аккумуляторов. Phasa-35 способен выдержать месяцы полета без каких-либо нарушений в связи с его технологическими особенностями.

Однако, несмотря на все преимущества, у Phasa-35 есть и недостатки. Он довольно неустойчив и чувствителен к сильным ветровым потокам. Его размеры также делают его уязвимым для средств противовоздушной обороны, а его грузоподъемность ограничена.

Но Phasa-35 не единственный псевдоспутник на рынке. Еще одним интересным разработкой является QinetiQ Zephyr, созданный компанией Airbus. В отличие от Phasa-35, Zephyr способен находиться в воздухе до 18 суток и имеет максимальную дальность полета вплоть до 13500 км.

Интерес к псевдоспутникам растет среди заказчиков как военных, так и коммерческих. Они предоставляют возможность длительного наблюдения за конкретной территорией и обеспечения доступа к быстрому интернету в удаленных регионах.

Несмотря на свои преимущества, разработчики все еще работают над совершенствованием псевдоспутников для более стабильной работы в сложных погодных условиях. Использование псевдоспутников для разведки и связи становится все более привлекательным в военной и коммерческой сферах.

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Таким образом, псевдоспутники представляют собой новую эру в военном шпионаже и коммуникациях. Они обладают уникальными возможностями и потенциалом для использования в различных областях.