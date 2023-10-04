Петербургский судостроительный завод "Северная верфь" отправил на ходовые испытания головной морозильный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Соколов". Из-за особенностей конструкции он имеет вид, похожий на касатку, и одновременно с этим является новейшим судном с безотходной рыбоперерабатывающей фабрикой на борту.

"Северная верфь" продолжает тестирование своего уникального траулера в Финском заливе, вызывая интерес у профессионалов и любителей морских приключений. Этот судно не похоже ни на одно другое российское промысловое судно и даже имеет экологичные и энергосберегающие опции.

Размеры и характеристики траулера проекта 170701 заставляют задуматься о его универсальности и возможностях. С его длиной в 81,6 метров и шириной в 16 метров, это судно способно выдержать экстремальные температуры и лёд толщиной до 1.5 метра не проблема для судна. А его скорость, достигающая 15 узлов, позволит быстро перемещаться по водной глади и маневрировать в любых ситуациях.

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Но самое впечатляющее - это то, что на траулере оборудован рыбообрабатывающий завод. Замораживать филе и тушки рыбы, прямо в рейсе создавать из них полуфабрикаты - всё это становится возможным благодаря новейшим технологиям и экологическим разработкам. Отходы производства в открытое море не выбрасываются, всё перемалывается в рыбный фарш, что делает процесс еще более экологичным.

Кстати, траулер также имеет другие энергосберегающие функции. Например, он применяет рекуперацию электроэнергии, выделяемой траловыми лебедками, для внутренних нужд корабля, что позволяет сэкономить горючее. А перераспределение тепла, выделяемого при работе главного двигателя, используется для обогрева внутреннего пространства корабля.

Траулеры проекта 170701 строятся по заказу группы компаний "Норебо" для промысла различных видов рыбы в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. Высокие экологические стандарты и новейшие технологии делают их наиболее совершенными среди промысловых судов в этом регионе.

Этот уникальный траулер вызывает интерес у российских судостроителей. Он стал еще одним примером того, что на российских заводах строят корабли, у которых нет конкурентов. Ведь вместе с проектными организациями и предприятиями, производящими судовое оборудование, в этой отрасли занято более 60000 рабочих профессий.

Сегодня верфи Петербурга поддерживают лист заказов на несколько нет вперёд. И на первый взгляд это может показаться невероятным, но только в этом году в городе на Неве было заложено шесть новых судов, а пять уже переданы заказчикам. Более того, город может претендовать на лидерство и в области строительства ледоколов и освоения арктического шельфа.

Это значит, что судостроение России не только украсят мировой рынок уникальными судами, но и будут содействовать решению важных экологических задач. И это только начало, ведь благодаря инвестиционным квотам российские верфи должны сдать заказчикам 16 кораблей до конца текущего года. Это означает множество новых судов, которые будут способствовать освоению рыболовства и экологической эксплуатации морей и океанов.

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Такие новаторские проекты как этот траулер от "Северной верфи" продолжают доказывать, что судостроение нашей страны - это сила, способная внести кардинальные изменения в производство и экологическую составляющую отрасли. Страна продолжает двигаться вперед, создавая суда, которые становятся примером для всего мирового судостроения.