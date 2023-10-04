Партнёр петербургской "дочки" АФК "Система" создал компанию, которая будет изготавливать электрораспределительную и регулирующую аппаратуру.

В Петербурге недавно появилась новая компания с интересным названием - "МСА Энерго". Зарегистрированное в СПАРКе профилирующее направление компании - производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, звучит как нечто интересное и востребованное. Основные владельцы компании - ООО "НПК Морсвязьавтоматика" Андриана Правдина и Андрея Смирнова - являются участниками известного петербургского ООО "Эмпериум", лидирующего производителя судов на электрической тяге в России. АФК "Система" контролирует основной пакет акций "Эмпериума", что подчеркивает важность и релевантность нового проекта "МСА Энерго".

В компанию также вовлечены другие известные бизнесмены Петербурга. Владимир Родин, создатель одной из старейших инжиниринговых фирм города ООО "Нева Электрик", приобрел 15% долей "МСА Энерго". Компания гордится своим опытом и экспертизой в разработке систем управления, телекоммуникационных систем и мониторинга для судостроительной отрасли. Они уже сотрудничают с "Эмпериумом" и принимали участие в модернизации речных круизных теплоходов.

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Еще одним участником проекта является Андрей Рудольский, владеющий 10% долей "МСА Энерго". Он также является генеральным директором ООО "Алтайлеспереработка" из Бийска и руководил московским ООО "АСМ Энерго". Его присутствие в проекте подчеркивает его опыт и знания в области производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Генеральным директором и последним владельцем 10% долей "МСА Энерго" является Рустам Юсупалиев. Хотя он сегодня не занимается бизнесом, несколько лет назад он был совладельцем и гендиректором трех петербургских компаний, занимающихся оптовой торговлей промышленным оборудованием. Однако эти компании были ликвидированы Федеральной налоговой службой.

К сожалению, ни Андриан Правдин, ни Владимир Родин, ни Рустам Юсупалиев не раскрыли конкретного назначения "МСА Энерго". Однако участники рынка уверены: новый проект связан с развитием "Эмпериума", чей спрос на электрические суда постоянно растет. Московские судоходные компании активно используют продукцию "Эмпериума" - ежедневно на электросудах совершается более 2,5 тысяч поездок. Кроме того, 2 октября компания спустила на воду еще четыре новых электрических судна.

Однако, несмотря на все оптимистичные моменты в отрасли, ее основная проблема заключается в импортозамещении комплектующих. В настоящее время основные поставщики электрораспределительного оборудования для судов были зарубежными компаниями, такими как Siemens, Schneider и ABB. Однако, санкции и ограничения заставили российских производителей развивать собственные мощности и строить заводы, чтобы не зависеть от импорта. Это сложная задача, требующая значительных вложений и проектных работ, но российские компании, такие как "Эмпериум" и, возможно, "МСА Энерго", готовы справиться с вызовом.

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Судостроительная отрасль развивается, и новые игроки, такие как "МСА Энерго", присоединяются к развитию российского производства и технологий. Это говорит о том, что Россия стремится стать независимой от импорта и развивает свои производственные мощности. Возможно, уже в ближайшем будущем мы увидим новые электрические суда, созданные "МСА Энерго" и другими российскими компаниями, плавающие по российским и зарубежным рекам. И это будет не только экономически выгодно, но и экологически чисто, что становится важным фактором для современного общества.