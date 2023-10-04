Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Петербурге будут производить аппаратуру для судостроения вместо Siemens
Партнёр петербургской "дочки" АФК "Система" создал компанию, которая будет изготавливать электрораспределительную и регулирующую аппаратуру.

реклама

В Петербурге недавно появилась новая компания с интересным названием - "МСА Энерго". Зарегистрированное в СПАРКе профилирующее направление компании - производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, звучит как нечто интересное и востребованное. Основные владельцы компании - ООО "НПК Морсвязьавтоматика" Андриана Правдина и Андрея Смирнова - являются участниками известного петербургского ООО "Эмпериум", лидирующего производителя судов на электрической тяге в России. АФК "Система" контролирует основной пакет акций "Эмпериума", что подчеркивает важность и релевантность нового проекта "МСА Энерго".

В компанию также вовлечены другие известные бизнесмены Петербурга. Владимир Родин, создатель одной из старейших инжиниринговых фирм города ООО "Нева Электрик", приобрел 15% долей "МСА Энерго". Компания гордится своим опытом и экспертизой в разработке систем управления, телекоммуникационных систем и мониторинга для судостроительной отрасли. Они уже сотрудничают с "Эмпериумом" и принимали участие в модернизации речных круизных теплоходов. 

реклама

Еще одним участником проекта является Андрей Рудольский, владеющий 10% долей "МСА Энерго". Он также является генеральным директором ООО "Алтайлеспереработка" из Бийска и руководил московским ООО "АСМ Энерго". Его присутствие в проекте подчеркивает его опыт и знания в области производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Генеральным директором и последним владельцем 10% долей "МСА Энерго" является Рустам Юсупалиев. Хотя он сегодня не занимается бизнесом, несколько лет назад он был совладельцем и гендиректором трех петербургских компаний, занимающихся оптовой торговлей промышленным оборудованием. Однако эти компании были ликвидированы Федеральной налоговой службой.

К сожалению, ни Андриан Правдин, ни Владимир Родин, ни Рустам Юсупалиев не раскрыли конкретного назначения "МСА Энерго". Однако участники рынка уверены: новый проект связан с развитием "Эмпериума", чей спрос на электрические суда постоянно растет. Московские судоходные компании активно используют продукцию "Эмпериума" - ежедневно на электросудах совершается более 2,5 тысяч поездок. Кроме того, 2 октября компания спустила на воду еще четыре новых электрических судна.

Однако, несмотря на все оптимистичные моменты в отрасли, ее основная проблема заключается в импортозамещении комплектующих. В настоящее время основные поставщики электрораспределительного оборудования для судов были зарубежными компаниями, такими как Siemens, Schneider и ABB. Однако, санкции и ограничения заставили российских производителей развивать собственные мощности и строить заводы, чтобы не зависеть от импорта. Это сложная задача, требующая значительных вложений и проектных работ, но российские компании, такие как "Эмпериум" и, возможно, "МСА Энерго", готовы справиться с вызовом.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Судостроительная отрасль развивается, и новые игроки, такие как "МСА Энерго", присоединяются к развитию российского производства и технологий. Это говорит о том, что Россия стремится стать независимой от импорта и развивает свои производственные мощности. Возможно, уже в ближайшем будущем мы увидим новые электрические суда, созданные "МСА Энерго" и другими российскими компаниями, плавающие по российским и зарубежным рекам. И это будет не только экономически выгодно, но и экологически чисто, что становится важным фактором для современного общества.

#технологии #импортозамещение #экология #мса энерго #судостроительство #электрическиеесуда #эмпериум #энергозависимость
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские пожарные осваивают новый способ тушения огня в многоэтажных домах
Японский стартап разработал 4-метрового робота-трансформера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
8
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
3
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
7
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
«Централ Партнершип» сообщила о старте съёмок нового фантастического боевика «Последний Ронин»
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
Трамп пообещал вывести американские войска из ряда стран, если его изберут
+
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
Видео НАСА показывает, как образовались кольца Сатурна после столкновения двух лун
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
73
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
13
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
25
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
14
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
2

Сейчас обсуждают

dagnoparte
23:18
Когда глава государства клоун, то его жополизы все поголовно тоже хотят быть клоунами!
Украинский министр Камышин: США готовы производить системы ПВО вместе с Киевом
CTyDeHT
22:52
А чего не четырехгиговую?
В следующем году NVIDIA может выпустить 6-гиговый вариант GeForce RTX 3050
Иван Иванов
22:43
Если ты"блят" это твои проблемы. Судя по состоянию твоей 404-ой вас там таких большинство.На цензор вали,немытое.
Politico: Белый дом всерьез обеспокоен высоким уровнем коррупции на Украине
Иван Иванов
22:38
Они,это про Dassault Aviation?
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
Иван Иванов
22:38
Заодно и 7-ое с 8-ым....Наивный вопрос "создают с нуля" это о чём?
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
Даниил Дедин
22:34
Закладывать бомбы
Стало известно, какие девайсы Xiaomi, Redmi и POCO получат новую MIUI 15
Сергей Кузнецов
22:23
Скорее всего в расчет ещё берется мобильный интернет
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
jsth
22:16
Власть на Украине еще с начала СВО через провокации (отправили беспилотник в Загреб, сбили вертолет румынский) пыталась вовлечь в конфликт другие стороны. Видимо они думают, что если расширится количе...
Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры со Швецией «о гарантиях безопасности»
Анатолий Анатольевич
22:15
В озоне и вб полно такого гомна
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
Crashtest
22:14
GTX 1050 на 3 Гб продавалась, только были довольно простые версии от Gigabyte и Asus.
В следующем году NVIDIA может выпустить 6-гиговый вариант GeForce RTX 3050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем