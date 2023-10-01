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gotreksson
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
Стало известно, что все недостатки и проблемы Х-образного двигателя 2В-12-3А для семейства платформы «Армата» исправлены. Улучшенный вариант двигателя презентовали на форуме «Армия-2023». Также в ближайшее время начнется серийное производство новейшего танка Т-14.

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На сегодняшний день российская, многоцелевая, армейская платформа "Армата" имеет обновленный двигатель 2В-12-3А, который был представлен на форуме "Армия-2023". Ранее этот двигатель сталкивался с проблемами, однако специалисты Челябинского тракторного завода смогли исправить все известные недостатки и недоработки. Теперь начнется серийное производство новейшего российского танка Т-14"Армата", который будет оснащен этим улучшенным двигателем.

Разработка началась примерно в 2009 году, в то же время, когда был создан танк Т-14. Х-образный двигатель 2В-12-3А разрабатывался специалистами ЧТЗ и предназначался не только для Т-14"Армата", но и для других боевых машин.

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После государственных испытаний в 2011 году Минобороны обратилось к производителю с рекламацией, связанной с проблемами двигателя, но после долгих усилий и настойчивости специалистов завода все проблемы были устранены.

О новом двигателе 2В-12-3А известно не так много технических деталей, но известно, что он имеет высокий крутящий момент, что обеспечивает быстрое и маневренное перемещение танка Т-14"Армата" по полю боя. Кроме того, этот двигатель является многотопливным и может работать на различных видах топлива.

Особенностью этого двигателя является его реверсивная трансмиссия, которая позволяет танку двигаться назад без уменьшения обзора, что является большим преимуществом в боевых ситуациях. Также двигатель имеет переменную мощность, благодаря которой экипаж может выбирать необходимую мощность в зависимости от ситуации.

Движение к серийному производству нового танка Т-14 является одним из самых амбициозных проектов в Российской Федерации. Сейчас на заводах "Уралвагонзавод" идет процесс подготовки мощностей для автоматизированного серийного производства двигателей 2В-12-3А.

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Теперь Т-14 становится самым мощным танком в мире, и его двигатель занимает достойное место в истории мирового танкостроения. Ожидается, что новый танк Т-14 будет успешно использоваться в армии и будет способен справиться с любыми боевыми ситуациями.

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