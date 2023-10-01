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gotreksson
В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
Для сравнения, полный ход всех морских судов составлял не более 100 км в час. Разница колоссальная, это и даёт экраноплану преимущество: он может подлететь к объекту на расстояние выстрела, отстреляться и улететь. Кроме того, то, что он находился в нескольких метрах от воды, что делает его максимально незаметным.

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В последнее время в России наблюдается интересное явление – возвращение к славному прошлому и решение возродить производство уникальных летающих машин – экранопланов. Эти аппараты обладают преимуществами, которых нет у обычных самолетов, и в будущем станут незаменимыми для пограничников, спасателей и исследователей. Одной из новых разработок в этой области является экраноплан «Орион-25», который в 2023 году успешно прошел испытания в Петрозаводске в России.

Экранопланы – это летающие машины, которые поддерживаются в воздухе благодаря экранному эффекту. Он возникает, когда аппарат летит на небольшой высоте от земли или поверхности воды, что позволяет увеличить подъемную силу и транспортировать гораздо больший вес груза, чем обычные летательные аппараты таких же размеров, и при этом экономить горючее.

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Ростислав Алексеев, известный российский конструктор, создал в конце 80-х годов аппарат под названием «Лунь» с максимальной взлетной массой около 400 тонн, который развивал скорость более 500 км/ч. Это была настоящая революция в авиации, так как он опережал скорость всего морского транспорта и мог легко приблизиться к цели на расстояние поражения, а затем быстро улететь. Более того, низкое положение над водой делало его практически невидимым для радаров.

Однако, после развала Советского государства экранопланы ушли на задний план и стали забываться. Они снова стали обсуждаться только в 2010-х годах, но программа по восстановлению этой отрасли была отвергнута тогдашним главой оборонительного ведомства Анатолием Сердюковым.

Испытания «Ориона-25» в 2023 году стали главным событием в этой области и снова привлекли внимание к экранопланам. Аппарат разрабатывался фирмой ЭО «Орион» и производился в Петрозаводске. Основные характеристики этого экраноплана – масса около 14 тонн и возможность перевозки до 30 человек, не считая экипаж на расстояние до 3600 км с максимальной скоростью 500 км/ч. Создатели считают, что он может быть использован пограничниками, военными, спасателями и другими государственными органами. Помимо этого, «Орион-25» базируется на предыдущей модели «Орион-20», которая претерпела крушение в 2015 году. Однако, переработав дизайн, экраноплан снова отправили на летные тесты.

Российская Федерация явно нацелена на возрождение производства экранопланов. И не только на воссоздание успеха СССР в этой области, но и стремиться его затмить. Современные российские экранопланы будут иметь возможность взлетать и садиться как самолеты, развивая высокую скорость. Благодаря способности перевозить более тяжелые грузы и обладать высокой топливной эффективностью, они могут найти применение во многих сферах.

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Возрождение экранопланов в России обещает быть не только интересным откровением для фанатов авиации, но и новым шагом в развитии технологий этой области. Мы надеемся, что экранопланы со временем найдут свое место в современном мире.

#россия #технологии #авиация #ссср #министр обороны #министр обороны россии #экранопланы #лунь #экономия топлива
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