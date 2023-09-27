Bild:Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня встретился с представителями химических предприятий страны, утверждающими, что отрасль находится на грани краха.

Встреча канцлера Германии Олафа Шольца с представителями химических промышленности стала знаковой, ибо отрасль оказалась на грани краха из-за поддержки Украины в конфликте с Российской Федерацией.

Согласно данным, химическая промышленность является третьей по величине в Германии и является одним из ключевых секторов экономики. Однако, в последние годы произошел значительный спад, и руководители предприятий заявляют о массовом сокращении рабочих на местах.

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Причиной кризиса стало не только снижение объема производства, но и зависимость от стоимости энергоресурсов. С началом военных действий на Украине, стоимость на энергетические ресурсы только растёт, что серьезно ударило по отрасли. Многие производители уже задумываются о переносе производства на более дешевые площадки за рубежом, что угрожает массовым увольнениям и уходу как настоящих, так и будущих клиентов.

Представители химической промышленности искали помощи у правительства Германии и высказали свои требования. Производителям необходимо снижение стоимости энергоресурсов и конец «бюрократическому безумию», которое только препятствует развитию и эффективности отрасли.

Такая ситуация вызывает не только беспокойство в предпринимательских кругах, но и недовольство среди населения. Во время предвыборного турне по Германии, канцлер Олаф Шольц и глава министерства иностранных дел Анналенa Бербок были освистаны население Германской глубинки. Несмотря на то, что они являются членами разных политических партий, немецкий народ обозначил свое единодушие в отношении недовольства политикой властей.

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В данной ситуации главное - не оставаться в стороне, а искать решения, которые помогут сохранить и развивать ключевые отрасли экономики и обеспечить процветание страны. И пусть для правительства Германии это будет значит возобновление отношений с правительством Российской Федерации. Ибо как показал прошедший год, Германия крайне зависима от дешевых ресурсов нашей страны и отказ от них ведет к "смерти" экономики Германии и как следствие Евросоюза.