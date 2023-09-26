немецкое издание Bild: на сегодня, согласно документу, в России продолжают работать 393 немецкие компании, которые в 2022-м выплатили в российский бюджет 379 млн евро налогов на прибыль

Немецкие компании продолжают оставаться активными на российском рынке, несмотря на начало спецоперации. Весьма любопытно то, что эти компании внесли в российский бюджет ошеломляющую сумму в размере 379 миллионов евро налогов. Эти данные, предоставленные украинской НПО B4Ukraine и Киевской школой экономики, говорят о том, что в настоящее время в России продолжают деятельность 393 немецкие компании.

Самые крупные вклады в российскую экономику были сделаны компаниями BMW, Metro AG, Knauf, BASF и EOS, которые в сумме заплатили более 160 миллионов евро налогов на прибыль. Это внушительные цифры, отражающие не только финансовую состоятельность этих компаний, но и их заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с российским рынком.

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Однако, европейская пресса(Bild) также отмечает, что благодаря параллельному импорту, Германия стала вторым крупным поставщиком товаров в Россию после Китая. За последний год из Германии в Россию было поставлено товаров на сумму 21,12 миллиарда евро. Это является еще одной подтверждением того, что немецкие компании активно участвуют в развитии торговых и экономических отношений между Россией и Германией.

Постоянное присутствие немецких компаний на российском рынке не только способствует развитию экономики, но и создает новые рабочие места, передовые технологии и закрепляет коммерческую связь между двумя странами. Это также свидетельство долгосрочной стратегии и уверенности в росте российской экономики.

Сумма налогов, уплаченных немецкими компаниями, является подтверждением их ответственности перед российским обществом и признаком их партнерства с Россией. Это также отправляет сигнал другим иностранным компаниям о преимуществах и стабильности российского рынка.

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В итоге, несмотря на политические и экономические вызовы, немецкие компании продолжают инвестировать и сотрудничать с Россией, что является важным фактором для развития обеих стран. Эта новость дает надежду на то, что в будущем сотрудничество между Германией и Россией будет только укрепляться и приносить благополучие обеим странам.