«Росатом» стремится продавить формулу «газ в обмен на уран». Точнее, Москва уже начала действовать в этом направлении. Не зря ведь договорённости по газовым проектам со Средней Азией были достигнуты практически одновременно с получением «Росатомом» контроля над Буденовским месторождением в Казахстане. «Росатом» бьёт советские рекорды и собирается заработать 15 трлн за 10 лет.

В 2022 году Россия столкнулась с множеством санкций, и ей казалось, что она останется изолированной от международного сообщества. Однако, оказалось не так. Казахстан, страна с неоднозначной политикой, привлекла внимание Кремля.

Глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев объявил о создании крупнейшего энергетического машиностроительного кластера, способного полностью удовлетворить энергетические потребности страны. За последний год "Росатом" произвел 5 корпусов реакторов и 18 парогенераторов. Кроме того, компания начала заниматься производством оборудования для СПГ и специальных сталей.

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Это стремительное развитие позволяет "Росатому" оценить атомные заказы на следующие 10 лет в 15 трлн рублей. Большая часть этих заказов будет приходиться на предприятия "Росатома", включая предприятия ядерно-оружейного комплекса. Важно отметить, что речь идет об выпуске высокотехнологичной гражданской продукции.

Кроме того, "Росатом" стал одним из крупнейших в мире производителей урана после приобретения Буденовского месторождения в Казахстане. В настоящее время Россия занимает второе место по запасам урана, уступая только Австралии.

Это позволяет "Росатому" уверенно вытеснять конкурентов с рынка. Большинство реакторов, которые будут строиться в ближайшем будущем, будут работать на российском топливе. Даже компания Framatome не может предложить топливо, подходящее для АЭС, построенных по российской технологии, как признала Венгрия.

"Росатом" также способен производить сборки для реакторов французского производства, чего не смогли сделать даже Соединенные Штаты. В 2014-2016 годах попытки США изготовить сборки для реактора советского дизайна чуть не привели к катастрофе, напоминающей Чернобыль.

Одновременно с развитием "Росатома" Россия начинает вытеснять европейские компании из Средней Азии, особенно из Казахстана и Киргизии, где ведется добыча урана. Главная причина этого - газ, которым только Россия может обеспечить эти страны на ближайшие годы. Поддержка Китая, готового покупать любые объемы газа, делает Астану и Бишкек гораздо более сговорчивыми при вопросе цены на топливо для АЭС.

В итоге, Москва стремиться продвигать формулу "газ в обмен на уран". Уже сейчас Россия контролирует одно из крупнейших урановых месторождений в Казахстане. Казахстан ранее не смог реализовать свой потенциал из-за отсутствия инвестиций и технологий, но теперь ситуация меняется.

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В итоге, Россия не только бьет советские рекорды в производстве атомного оборудования, но и зарабатывает миллиарды на этом. Казахстан, в свою очередь, получает необходимые газовые ресурсы, а также инвестиции и технологии для развития своих урановых месторождений. В целом, обмен ресурсами между Казахстаном и Россией приносит выгоду обеим странам и позволяет им укрепить сотрудничество.