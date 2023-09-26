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gotreksson
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - одна из лучших историй по мнению критиков
Вышли первые отзывы критиков.Вместе с тем GamesVoice сообщила, что не будет озвучивать дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на русский язык. Такое решение студия приняла после консультации с CD Projekt RED.

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Озвучены системные требования и исправлены множественные ошибки и глюки. Однако, несмотря на это, фанаты игры остались разочарованы отсутствием озвучивания дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk2077 на русском языке.

В свежем обращении студия GamesVoice объяснила причины такого решения. После долгих обсуждений и оценки рисков, они приняли решение посоветоваться с правообладателем и разработчиком CD Projekt RED. Однако, CD Projekt RED считает, что озвучка данного дополнения имеет явную коммерческую направленность, и, следовательно, требует огромные финансовые затраты для записи десятков тысяч звуковых файлов.

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Хотя студия GamesVoice не исключает неправильное трактование CD Projekt RED специфики работы переводчиков, они признают, что без одобрения разработчика невозможно гарантировать качественную локализацию. Это вызывает некоторое беспокойство, поскольку русскоязычные игроки могут остаться без возможности в полной мере насладиться дополнением.

К сожалению, пока нет никакой информации о планах самой CD Projekt RED относительно русского дубляжа, и студия GamesVoice не имеет возможности комментировать слухи и спекуляции на эту тему.

DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 должно выйти 26 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако, фанаты будут разочарованы узнать, что русская локализация будет представлена только субтитрами. Будет интересно узнать, как эта новость повлияет на отношение игроков к дополнению и сможет ли оно полностью удовлетворить русскоязычную аудиторию.

Долгожданное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 наконец-то вышло, и критики уже успели оценить его. Средний рейтинг аддона на платформах OpenCritic и Metacritic составляет 90 баллов из 100 возможных, что говорит о его высоком качестве. Большинство экспертов настоятельно рекомендуют вам не пропускать эту DLC.

Журналисты, изучившие Phantom Liberty, в полном восторге от своего опыта в игре Cyberpunk 2077. Новое дополнение получило похвалу за интересный сюжет, продуманных персонажей, захватывающие квесты и улучшенный геймплей. Критики уверяют нас, что Phantom Liberty - это именно то, что станет фантастическим финалом для вашего погружения в Найт-Сити и завершит историю Ви. Такую хвалу дополняет и сам разработчик, CD Projekt Red, утверждая, что Phantom Liberty - одно из лучших повествований, которое они когда-либо создали.

Новое дополнение также привносит в Cyberpunk 2077 новые идеи, позволяя нам глубже проникнуть в суть Найт-Сити. Он полон политических интриг, нечестных сделок и преступности, что делает его по-настоящему уникальным в научно-фантастическом хакерском жанре. Это не удивительно, что сравнивают Cyberpunk с такими классиками, как «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах», но Phantom Liberty подчеркивает его собственную дикую энергию и взрослое повествование.

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В то же время, 21 сентября Cyberpunk 2077 получила крупное обновление, которое значительно улучшило игровой опыт. Изменения в поведении полиции, вооруженные погони на автомобилях, скорректированная механика навыков - эти изменения вызвали особый интерес у фанатов. Однако, отсутствие озвучки в новом дополнении оставляет некоторый горький привкус и оставляет вопрос о будущих обновлениях и улучшениях игры для русскоговорящих игроков.

#cd projekt red #phantom liberty #скандал #dlc #gamesvoice #cyberpunk 2077: phantom liberty #русский язык #cyberpunk2077 #«бегущий по лезвию» #«призрак в доспехах»
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