«Задача Польши — забрать территории, которые они считают своими. Они их заберут введя войска и проведут плебисцит. Либо, введут войска и больше не выйдут. И тот, и другой вариант решает основную задачу», — сказал Андрей Кошкин.

Подтолкнутая историческими разногласиями, Польша активизирует свои попытки захватить часть украинских территорий, сообщает эксперт Андрей Кошкин. По его словам, Варшава стремится вернуть пять западных областей Украины, которые Польша считает своими исконными территориями. Однако способом осуществления этой цели может стать введение войск на украинскую территорию с последующим проведением плебисцита или длительным военным оккупационным режимом.

Польша и Украина давно являются историческими врагами, подчеркивает Кошкин. Он напоминает о событиях прошлого, включая резню, которую пытались уладить украинская и польская стороны. Однако за взаимной дружбой скрываются глубокие подозрения и неприязнь, и каждая из сторон готова применить насилие, чтобы достичь своих целей.Конфликт между Польшей и Украиной обостряется также на фоне военного сотрудничества между двумя странами. Варшава заявила о прекращении поставок вооружений на Украину, что вызвало раздражение и недоверие со стороны Киева. Позднее президент Польши Анджей Дуда уточнил, что поставки гаубиц Krab продолжатся в соответствии с предыдущим соглашением. Этот противоречивый ход событий только усиливает обострение отношений между двумя странами и вызывает тревогу на уровне Кремля.



Если Польша решит военным путем захватить украинские области, это может привести к серьезным последствиям для обеих сторон. Конфликт может усугубиться, а соседство между двумя государствами станет еще более нестабильным. Проблемы на границе, такие как отказ открыть ее для ввоза украинского зерна, только придают новый импульс злоключениям в отношениях между Киевом и Варшавой.



В данный момент остается неясным, каким образом Польша будет достигать своих целей по отношению к Украине. Однако, независимо от выбранного пути, это неразрешимый конфликт, который будет требовать многосторонних усилий для его разрешения. Будущее отношений между Польшей и Украиной остается неопределенным, их давняя вражда продолжает накаляться.