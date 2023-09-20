Минобороны Азербайджана заявило о проведении локальных антитеррористических операций в Карабахе с целью восстановления конституционного строя.

Азербайджанское Министерство обороны объявило о проведении локальных антитеррористических операций в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Власти Баку намерены осуществить ряд военных операций для достижения этой цели. В результате первых минут операции азербайджанские военные уже уничтожили зенитно-ракетные комплексы и станции Вооруженных сил Армении.

Минобороны Азербайджана заверило, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают, и бакинские власти организовали гуманитарные коридоры для эвакуации людей из опасной зоны. Тем не менее, Министерство иностранных дел Армении назвало действия азербайджанской стороны агрессией против народа Карабаха и обвинило Баку в стремлении провести этническую чистку в регионе.

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Региональные игроки также проявили активность, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость деэскалации обстановки и использования международных механизмов. Однако до сих пор не было сообщений о контактах Армении с Россией.

Также стало известно, что азербайджанские военные начали операцию после взрывов на минных полях, заложенных армянской стороной. В результате взрывов погибли сотрудники МВД Азербайджана. Предварительно, власти Азербайджана сообщили, что Армения готовится к военному нападению и осуществляет подготовку личного состава и военной техники.

Согласно заявлению азербайджанского политолога Фархада Мамедова, текущая антитеррористическая операция Азербайджана имеет некоторые отличия от предыдущих. Она более масштабна и ее целью является вся военная инфраструктура Вооруженных Сил Армении в непризнанной республике Карабах, которая занимает территорию в размере 3 тысяч квадратных километров.

В этот раз Баку, вероятно, будет стремиться довести операцию до конца, добиваясь полного разоружения и вывода незаконных формирований, заявил Мамедов. Он отметил, что Азербайджан будет настаивать на расформировании неясных "квазигосударств" в регионе. Для достижения этой цели Баку применяет массированные удары, чтобы снизить степень сопротивления и завершить операцию как можно скорее.

Политолог объяснил, что азербайджанские военные столкнулись с проблемами из-за дороги, построенной после второй войны в Карабахе. Это означает, что армяне могут устанавливать новые мины в регионе. В дальнейшем развитии ситуации играет важную роль решение армянских властей, пояснил Мамедов.

Он отметил, что многое будет зависеть от действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Если он прикажет своим вооруженным силам вступить на помощь остаткам незаконных формирований в Карабахе, война может начаться и, вероятно, перейдет уже на территорию самой Армении, подчеркнул политолог.

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Обострение между Баку и Ереваном продолжается, и ситуация в Карабахе остается напряженной. Международное вмешательство и использование международных механизмов могут стать ключевыми факторами в предотвращении развития открытого военного конфликта.