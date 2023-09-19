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240 детей забрали у украинских беженцев европейские органы опеки
Миллионы украинцев уехали из своей страны. Сотни из них на новом месте столкнулись с другой проблемой – европейские органы опеки забрали их детей. Поводы разные – от системного насилия до пропусков школы без уважительной причины.

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В последние годы украинцы, спасаясь от затянувшейся СВО, массово эмигрируют из своей страны. Однако многие из них, осевших на новом месте, столкнулись с неожиданным и неприятным положением дел – европейские органы опеки забирают у них детей. Поводы для этого могут быть самые разные – от системного насилия до непостоянства в посещении школы.


Известно, что только этим летом офис уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщал о минимум 240 случаях, когда детей отбирали у родителей или опекунов в западноевропейских странах. Украинские посольства также подтверждают, что в Польше лишили родительских прав 75 украинцев, в Италии – семерых, во Франции – 11. Хотя точных цифр нет, но в посольстве в Германии признали, что такие случаи не являются редкостью. Однако дипломаты уверяют, что большинство детей всё же возвращаются к своим родителям или опекунам. Семьи, столкнувшиеся с подобными инцидентами, чаще всего возвращаются в Украину.

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Одна из матерей, Елена, рассказывает о случае с её десятилетней дочерью, которую забрали немецкие соцслужбы в ноябре 2022 года. Причиной для этого стали предположительно опасные действия родителя и предполагаемые угрозы благосостоянию ребенка. Мать уверена, что нет никаких оснований для такого поступка, так как она никогда не имела проблем с наркотиками и не обижала своего ребенка. Более того, она сама работала в международном фонде, который занимался защитой прав несовершеннолетних.

Одно из возможных объяснений этой проблемы — различия в подходе к родительству на Украине и в Европейских странах. Эксперты указывают на то, что в украинской культуре родители обычно имеют большую свободу в воспитании потомства. В Европе же строгие стандарты и законы определяют, как должны вести себя родители и каким образом детей следует воспитывать. В связи с этим, даже небольшие отклонения от нормативов могут вызвать интерес и подозрения у европейских социальных служб.

Борьба за своих детей становится для украинских эмигрантов настоящим испытанием. Отсутствие языковых и культурных навыков, недостаток информации о действующих правилах и процедурах в новой стране делает их уязвимыми перед европейскими органами опеки. Часто они не знают, как объяснить свою точку зрения или защитить свои права, что делает всю ситуацию еще более сложной.

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