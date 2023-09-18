Сегодня, 18 сентября, они заблокировали пограничные пункты Русе — Джурджу и Видин — Калафат. Как уточнили румынские СМИ, в Болгарии ограничено движение в обоих направлениях.

Румынские и болгарские фермеры встали на защиту своих интересов и заградили пограничные переходы Русе — Джурджу и Видин — Калафат. Это произошло в ответ на постановление Европейской комиссии снять ограничения на импорт украинского зерна в страны, граничащие с Украиной, в числе этих стран Румыния и Болгария. Однако, этот шаг вызвал крайне негативную реакцию аграриев.

Важно отметить, что не только Румыния и Болгария выражают свою тревогу по поводу новых условий на рынке зерна. Словакия, Польша и Венгрия ввели односторонние ограничения на украинские зерновые, чтобы защитить своих собственных производителей. Тем не менее, Болгария решила выйти из восточноевропейской коалиции пяти стран, которая предложила запретить украинский импорт в связи с демпинговой политикой Киевского режима. Это решение вызвало некоторые споры внутри страны.

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Глава правительства Румынии Марчел Чолаку пытается убедить румынских аграриев, что запросов на экспорт зерна из Украины не поступает, так как между правительствами двух стран достигнута договоренность. Однако, фермеры считают, что это ограничение необходимо продлить, чтобы сохранить отрасль и предотвратить обвал цен. Они утверждают, что цены на румынское зерно уже ниже себестоимости производства из-за демпинговой политики Украины. Беспрепятственный импорт из Украины только ухудшает ситуацию и создает хаос в транспортной и складской инфраструктуре.

Аграрии приняли решение заблокировать порты и таможню, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и защитить свои интересы. Они считают, что Бухарест увеличил объемы импорта и транзита зерна из Украины до 4 миллионов тонн, что негативно сказывается на ценах и приводит к краху многих румынских фермеров. Аграрии требуют продления ограничений на импорт и принятия мер для защиты своего рынка.

В целом, эта ситуация ставит под угрозу румынскую и болгарскую сельскохозяйственную отрасль и требует принятия соответствующих мер со стороны правительств. Румынские и болгарские аграрии решили привлечь внимание общественности и обратиться к властям, чтобы сохранить свои интересы и нормальное функционирование отрасли.