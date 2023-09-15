Unity уточнила, что комиссией будет облагаться только изначальная установка. За демо, пиратские копии, игры из благотворительных наборов или подписки Game Pass разработчикам платить не придётся.

Unity, ведущий производитель игрового движка, недавно анонсировал запуск комиссионных сборов Unity Runtime Fee. Они будут взиматься с разработчиков игр на Unity при превышении определенного числа установок. Это объявление стало крайне неприятным сюрпризом для большинства создателей видеоигр, вызвав у них недовольство.

Согласно новейшим правилам, Unity Runtime Fee будет взимать плату с разработчиков, начиная с января 2024 года. Данный комиссионный сбор коснется всех проектов, созданных на данном движке, когда они достигнут определенного порога дохода за последние 365дней и кол-ва скачиваний за окончательный период существования проекта. В случае подписчиков Unity Personal и Unity Plus, пороговые значения составляют $200 тысяч прибыли за последние 12 месяцев и 200 тысяч установок за всю историю существования проекта. Подписчики Unity Pro и Unity Enterprise должны будут платить $1 миллион прибыли и иметь 1 миллион установок.

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Однако Unity заверяет, что обладателям подписок Unity Pro и Unity Enterprise, а также пользователям дополнительных сервисов Unity будут предоставлены скидочные бонусы. С начала следующего полугодия Unity начнет предоставлять подписку Unity Personal всем создателям игр, а Unity Plus отменят на днях.

Комиссионные сборы также берут во внимание разницу в масштабах монетизации игр в разных странах.

Unity оправдывает нововведение тем, что она позволит разработчикам стабилизировать доход, в отличие от прежней практики получения процента от дохода проекта.

Важно отметить, сбор Unity Runtime Fee будет взиматься только за первую установку игры или установку на новое устройство. Разработчики не будут платить за демоверсии, игры, включенные в благотворительные наборы или подписочные наборы GamePass.

Однако, это объявление вызвало волну негодования среди создателей игровых проектов. Очень большой пласт разработчиков потерял доверие к Unity в качестве партнера и даже задумываются о смене игрового движка. И уже появились слухи о возможном коллективном иске против компании.

Один из разработчиков под псевдонимом Abhi, создатель кулинарной игры Venba (вышла 31 июля), даже призвал всех игроков не только приобретать его игру, но и приходить к нему домой, чтобы играть на его компьютере и наслаждаться его приготовленными блюдами. Это свидетельствует о глубоком недовольстве и отторжении со стороны разработчиков.