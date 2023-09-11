Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson За пост начислено вознаграждение
Мурманск превращается в грандиозный арктический порт
В Мурманске построят судоремонтный кластер для обслуживания судов Севморпути, так же идет строительство порта «Лавна».

реклама

В Мурманске, на Северном морском пути, создается подарок для российской судостроительной отрасли - судоремонтный кластер. Это стратегически важный объект, который обеспечит обслуживание и ремонт нового флота, предназначенного для этих непростых водных путей. Такое решение является особенно актуальным в свете запрета на причаливание российских судов на верфи Скандинавии. Планируется, что кластер будет полностью готов к запуску в 2026 году.

Однако, не только судоремонтный кластер делает Мурманск таким важным объектом в арктическом регионе. В ближайшие пять лет здесь будут построены 13 балкеров ледового класса и 5 танкеров класса Handysize для усиления развития Северного морского пути. Это шаг вперед в развитии транспортной инфраструктуры, которая будет обеспечивать надежное и безопасное судоходство на этом стратегически важном пути.

реклама

Так же идет строительство порта «Лавна» в Мурманске. Этот порт будет обладать мощностью 18 миллионов тонн угля, и с возможностью расширения до 24 миллионов тонн. На данный момент проект находится в процессе реализации, и к 2024 году порт уже будет готов к отгрузке около 2 миллионов тонн грузов по Северному морскому пути. Предполагается, что объем грузопотоков будет только расти в последующие годы.

Мурманск становится важным арктическим портом. Наличие достаточной глубины позволяет избежать дополнительных затрат на дноуглубление, а невозможность закрытия порта льдами выделяет его среди других портов даже на Финском заливе. Важным преимуществом является также свободный доступ в Мировой океан, без необходимости преодоления проливов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости #уголь #мурманскаяобласть #северный морской путь #танкер #танкеры #верфь #лавна #мурманск #скандинавия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
11
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Вышла Bun 1.0 — среда выполнения JavaScript и TypeScript с поддержкой популярных фреймворков
+

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
39
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
15
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
160
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
32
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
15
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
9
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
23
Учимся правильно использовать Furmark
12
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6

Сейчас обсуждают

dima0782
21:11
злой вы
Клавиатура от Google научится писать без ошибок с помощью ИИ
Джон Коннор
21:08
Еврей Зеля уничтожает славян
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Вячеслав Крицков
21:08
Кто нибудь видел Amd instinct? Стоимость канечно высока , но по плотности этот девайс похоже намного плотнее предшественников особенно если взять частоту шины памяти .
WP: Маск говорил с послом РФ в США Антоновым перед отключением Starlink для ВСУ
Михаил Васильев
21:06
Президент сказал - горели и будут гореть. Хохля, вам просто п...ц
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
Джон Коннор
21:05
Фурмарк ЛУЧШИЙ и БЫСТРЫЙ тест для контроля температур, включая состояние термопасты. И память он греет отлично. А если тебе надо стабильность памяти проверить, то да, нужно что-то еще.
Учимся правильно использовать Furmark
Михаил Васильев
21:02
Их и так нет, страна-фейк 404, созданная Лениным на бумаге. И про гражданскую войну - вообще смех. Вспомни фильм "Свадьба в Малиновке"
Экс-советник Кучмы Соскин: жители Украины готовы начать мятеж против Зеленского
Сергей Федосеев
21:02
"А у украинцев, посещающих Тайвань, не было китайских виз" - лучше не скажешь!!!
Китайская оперная певица Ван Фан объяснила, почему она приехала на Донбасс
FelsheR-BAN100913
21:00
Где шишан там свинарник. С тебя уже сыпется.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
dempsey
20:56
А все радостно отписавшиеся тут уже купили Хуавеи и пересели на них?) Например P50-P50Pro, Mate50Pro, P60-P60Pro ?)
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
ЧatoБoт
20:48
Резюмируя: некроинцы, готовьтесь к земле!
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем