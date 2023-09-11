В Мурманске построят судоремонтный кластер для обслуживания судов Севморпути, так же идет строительство порта «Лавна».

В Мурманске, на Северном морском пути, создается подарок для российской судостроительной отрасли - судоремонтный кластер. Это стратегически важный объект, который обеспечит обслуживание и ремонт нового флота, предназначенного для этих непростых водных путей. Такое решение является особенно актуальным в свете запрета на причаливание российских судов на верфи Скандинавии. Планируется, что кластер будет полностью готов к запуску в 2026 году.

Однако, не только судоремонтный кластер делает Мурманск таким важным объектом в арктическом регионе. В ближайшие пять лет здесь будут построены 13 балкеров ледового класса и 5 танкеров класса Handysize для усиления развития Северного морского пути. Это шаг вперед в развитии транспортной инфраструктуры, которая будет обеспечивать надежное и безопасное судоходство на этом стратегически важном пути.

реклама

Так же идет строительство порта «Лавна» в Мурманске. Этот порт будет обладать мощностью 18 миллионов тонн угля, и с возможностью расширения до 24 миллионов тонн. На данный момент проект находится в процессе реализации, и к 2024 году порт уже будет готов к отгрузке около 2 миллионов тонн грузов по Северному морскому пути. Предполагается, что объем грузопотоков будет только расти в последующие годы.

Мурманск становится важным арктическим портом. Наличие достаточной глубины позволяет избежать дополнительных затрат на дноуглубление, а невозможность закрытия порта льдами выделяет его среди других портов даже на Финском заливе. Важным преимуществом является также свободный доступ в Мировой океан, без необходимости преодоления проливов.