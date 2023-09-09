Маршрут газопровода «Сила Сибири 2» фактически готов — сейчас он на завершающем этапе, рассказал вице-премьер РФ, отвечающий за ТЭК, Александр Новак.

Проект газопровода "Сила Сибири 2" находится на заключительной ступени развития и представляет собой значимый шаг в развитии газового сектора России. Проходя через юрисдикции Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, газопровод "Сила Сибири 2" окажется на границе России, в районе пункта Наушки. Кроме того, рассматриваются проекты построения дополнительных веток до Улан-Удэ и Читы, чтобы дополнительно усилить газовую инфраструктуру в этом регионе.

Основная цель проекта "Сила Сибири 2" заключается в поставке газа в Китайскую Народную Республику через Монголию. С огромным потенциалом ежегодных поставок, достигающим 50 миллиардов кубических метров газа, этот проект имеет все предпосылки стать важным источником энергии для Китая. Однако контракт на поставки газа до сих пор не подписан, и Россия надеется на инвестиции со стороны Китая.

Несмотря на это, появились данные, свидетельствующие о том, что китайцы рассматривают возможность развития газопровода "Туркменистан - Китай" вместо "Силы Сибири 2", а также они выражают интерес к газопроводам в Центральной Азии. В свете этих фактов Владимир Владимирович Путин призвал ускорить строительство проекта "Сила Сибири 2" и развитие дальневосточного газового коридора.

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Это связано с переориентацией российского газа на восточные страны в ответ на утрату рынка Европы, а также с газификацией регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Начиная с 2019 года, газ по газопроводу "Сила Сибири" уже начал поступать, и ожидается, что к 2023 году объемы поставляемого голубого топлива достигнут 22 миллиардов кубических метров, соответствуя производительности в 38 миллиардов кубических метров.



Россия проявляет большой интерес к китайскому рынку и намерена направить часть своих газовых объемов в эту страну, которая стала привлекательным пунктом сбыта после отказа Европы из-за своих проблем. Однако конкуренция за продажу газа в Китай становится более ожесточенной, поскольку и другие соседние государства стремятся увеличить поставки газа в эту страну. Китайцы хорошо известны своими торговыми навыками, и поэтому продажа газа по высоким ценам может представлять определенные сложности.



В целом, проект "Сила Сибири 2" является важным фактором в развитии газовой инфраструктуры России и укреплении ее позиции в китайском рынке. Россия намерена продолжать развивать и улучшать свои газовые маршруты, чтобы удовлетворить спрос на энергию во Восточной Азии.