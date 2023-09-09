А чтобы совсем не остаться без газа, она хочет нарастить пропускную способность реверса по Трансбалканскому газопроводу.

Молдова отказалась отдавать долги российской компании и теперь боится последствий в виде уменьшения поставляемого сырья. Но молдавские власти уже разработали план Б, чтобы обезопасить себя в зимний период.

Ситуация выглядит неблагоприятно для Молдовы. Если «Газпром» прекратит транспортировку голубого топлива через страну, выработка электроэнергии в стране остановиться. Без газа Молдове не выжить. Поэтому она решает найти иные пути получения голубого топлива и находит их в расширении реверса по Трансбалканскому газопроводу.

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Для увеличения пропускной способности обратного потока необходимо повысить давление в трубе. И здесь Молдова предлагает соседним странам, таким как Болгария, Румыния, Украина и операторам газотранспортных систем этих стран поделить затраты на повышение давления. Но пока неизвестно, насколько это предложение будет интересно соседним государствам.

Исходя из текущей ситуации, Молдова в стрессе. Она опасается жесткого ответа со стороны Российской Федерации из-за своего решения приостановить договоры с «Газпромом». Причем, когда российский газ не будет достигать Приднестровья, все население страны лишится электричества. Известно, что своих запасов газа Молдовы хватит только до середины зимы.

Раньше Трансбалканский газопровод использовался для поставок российского топлива в Турецкую Республику через Украину, сейчас же Россия имеет возможность снабжать газом Анкару напрямую через газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». В результате часть Трансбалканского потока стала малой частью этого нового проекта.

Итак, Молдова столкнулась с серьезным вызовом. Она ищет альтернативные источники газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своего населения. Ситуация с «Газпромом» лишает ее выбора, и Молдова предлагает свою идею по увеличению пропускной способности реверса. Останется только посмотреть, как отреагируют соседи и операторы ГТС на это предложение. Ставка на реверс может стать выигрышным ходом для Молдовы и ключевым шагом на пути к энергетической независимости.