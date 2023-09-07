Россия запросила на 26 сентября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» на 26 сентября. Это вызвало огромный интерес у международной общественности, так как эти два газопровода являются крупнейшими в Европе. О подрыве газопроводов стало известно в сентябре прошлого года, когда они были серьезно повреждены в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма, и теперь все глаза обращены на него и случившееся с газопроводами. В то время как Россия ждет начала расследования этого инцидента, Германия до сих пор не предоставила никакой информации о ходе своего расследования. Это вызвало обвинения со стороны депутата бундестага Штефана Койтера, который заявил, что правительство Германии не проявляет должного интереса к расследованию.

реклама

Все это время распространялись разные теории о том, кто мог стоять за подрывом газопроводов. Но теперь американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования, в котором он утверждает, что к взрывам причастны США. По его версии, американские водолазы заминировали газопроводы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активацию взрывчатки осуществили норвежцы.

Эти сенсационные результаты вызвали шок и негодование в международном сообществе. Вопрос об ответственности США и дальнейших шагах для восстановления газопроводов теперь возникнет на заседании Совета Безопасности ООН. Ожидается, что Россия будет настаивать на проведении международного расследования, чтобы ясность была внесена в этот инцидент и ответственные страны были привлечены к справедливому наказанию.

Следует отметить, что значимость «Северного потока» и «Северного потока – 2» для Европы невозможно переоценить. Эти газопроводы обеспечивают надежную поставку российского газа во многие страны, обеспечивая энергетическую стабильность и снижение зависимости от нестабильных регионов. Поэтому восстановление этих газопроводов является насущной задачей для всех участников.

Надеемся, что заседание Совета Безопасности ООН приведет к объективному рассмотрению этого вопроса и нахождению ответа на важные вопросы, связанные с подрывом газопроводов. Это будет важным шагом к восстановлению энергетической стабильности в регионе и привлечению к ответственности тех, кто причастен к этому акту терроризма.