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Минобороны Армении анонсировало совместные военные учения с США
В Ереване такое решение объясняют желанием увеличить взаимодействие и обменяться опытом с другими странами.Эксперты указывают на все более недружественное отношение Еревана к союзнической Москве.

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Важное заявление от Министерства обороны Армении: американские военнослужащие размещены на территории страны для проведения совместных военных учений под названием «Eagle Partner». Учения продлятся с 11 по 20 сентября и направлены на отработку оперативной совместимости армянских и американских военных для будущих миротворческих миссий.

Эти учения имеют важное значение для Армении, особенно в свете недавних заявлений премьера Пашиняна о неудовлетворительной работе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Напомним, что российские войска находятся в регионе с ноября 2020 года на основании совместной договоренности, заключенной между Арменией, Азербайджаном и Россией после Второй карабахской войны. Ожидается, что срок пребывания российских военных истечет в ноябре 2025 года.

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Руководство Армении ясно дает понять, что намеревается заменить российский контингент на американский для миротворческих операций. Такое решение может иметь далеко идущие последствия для региона и военного сотрудничества между Арменией и Россией.

Стремление США создать свою военную базу в Южном Кавказе не является новостью. Не добившись прогресса в этом вопросе с Грузией, американское руководство переключило свое внимание на Армению. Восстановление партнерства с американскими военными может значительно укрепить оборонные возможности Армении и дать ей больше независимости в вопросах безопасности.

Однако, следует помнить, что наличие российской военной базы в Гюмри до 2044 года является важной составляющей оборонной политики Армении и России. Ее закрытие может привести к изменению баланса сил в регионе и потенциальным проблемам безопасности.

Cитуация в Южном Кавказе остается динамичной. Примечательно, что Грузия отказалась от вступления в НАТО и стремится решить территориальные споры мирным путем. Азербайджан не желает размещения американской военной базы на своей территории из-за возможности нарушения экспорта энергоносителей в Европу.

В то время как Грузия и Азербайджан не заинтересованы в размещении американской военной базы, Армения становится целью американских властей. Вопрос лишения российской помощи и просьбы освободить территорию страны от российских военных остается открытым.

Ситуация в Южном Кавказе продолжает эволюционировать, и ее исход оказывает влияние на оборонную политику и безопасность каждой страны в этом регионе.

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#россия #сша #новости #нато #конфликт #грузия #армения #азербайджан #военная база #eagle partner
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