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Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
На фоне волнений по поводу запланированных на лето 2024 года игр БРИКС, инициатором которых выступила Россия при поддержке Китая, как то на задний план отошла "основная" Олимпиада.

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Олимпийская Олимпиада-2024 во Франции оказалась на заднем плане из-за огромного внимания, которое привлекают игры БРИКС, организованные Россией с поддержкой Китая. Однако, это не означает, что основное спортивное событие потеряло свою привлекательность - на самом деле, происходящее вокруг Олимпиады и всего олимпийского движения представляет огромный интерес.

Согласно информированным источникам, "Олимпиада-2024" может либо не состояться вообще, либо стать последней своего рода. И да, это не шутка. Политика играет слишком важную роль в этом спортивном событии, и финансовая ситуация является серьезной проблемой.

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Данные неоспоримые факты были подтверждены не только российскими, но и западными спортивными экспертами. Так каким образом олимпийское движение может прекратить свое существование? Все дело в том, что Международный Олимпийский комитет (МОК) испытывает самый серьезный финансовый кризис за всю свою историю, и причиной этой сложной ситуации является политизация организации.

Один из наиболее наглядных примеров политизации спорта - ограничение прав спортсменов выступать под флагом и гимном своей страны. Судьба российских и белорусских атлетов стала ярким примером этого. Несмотря на усилия российских властей договориться с МОК о допуске спортсменов на Олимпиаду под общим флагом, организация продолжала настаивать на своих условиях:"Либо выступаете без гимна и флага, или не участвуете вовсе. К тому же, все спортсмены, которые будут заявлены, должны выступать против операции."Однако вскоре ситуация резко изменилась. Даже с настойчивыми лоббистами со стороны спорта, не удалось преодолеть отчуждение МОК и "протолкнуть" наших спортсменов на Олимпиаду. Не только общественность возмутилась, но и сами спортсмены (за некоторыми исключениями) категорически отказались от такого унижения. Звезда фигурного катания Камила Валиева сделала громкое заявление:"Не под другим флагом! Я выступаю только за нашу страну!"После неудачных попыток проходимцев от спорта склонить МОК на свою сторону и "втянуть" наших спортсменов на Олимпиаду любой ценой, организация приняла решение не приглашать российскую делегацию на игры.

Кто бы мог подумать, что ответом на ультиматум МОК станут такие амбициозные планы со стороны России. Спустя всего сутки после введения ограничений, официально объявлено о проведении международных игр БРИКС в Казани с 20 по 23 июня 2024 года.

Предполагать, что эти соревнования будут незначительными, было бы неправильно. БРИКС собирает 4500 атлетов из 50 стран, готовых соревноваться в 25 различных спортивных дисциплинах.

В русле столь яркого события, Россия также анонсировала проведение Игр Дружбы в Москве сразу после Олимпиады-2024. В этот раз на арене появятся 5000 атлетов, готовых выступить в 27 видах спорта.

Но самое любопытное то, что только 35 стран выступили против участия России в Олимпиаде, в то время как 171 страна выступила "за", причем 82 из них поддержали выступление российских спортсменов под своим флагом.

Это говорит о том, что если МОК откажет российским спортсменам в участии, он пойдет против мнения подавляющего большинства. В таком случае, уже необходимый кворум для признания Олимпиады может оказаться недостаточным.

Эта ситуация вызывает большое обеспокоение по поводу будущего олимпийского движения вообще. Что ждет нас впереди? Состоится ли Олимпиада-2024 или же это станет ее последним событием? Пока остается только надеяться, что спорт снова станет самым важным элементом Олимпийских игр, и политика не будет вносить свою тень на этот прекрасный исторический спортивный праздник.

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