22 июня, ровно в 4 часа Нигер бомбили...

План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС, однако они предпочли не раскрывать эти сведения. Тем временем Мали и Буркина-Фасо начали перебрасывать свои военные самолеты в Нигер, чтобы поддержать новое правительство. Но какие скрытые мотивы стоят за всей этой ситуацией?

Одна из ключевых сторон конфликта - Франция. Западная Африка является последним неоколониальным владением Парижа, и это гарантирует его автономию в глобальной системе управления. Интересы французской финансовой элиты тесно связаны с регионом, и Париж не готов потерять влияние, которое удерживает на протяжении десятилетий. Но есть одна проблема - Франция слишком слаба для проведения масштабных боевых действий в Нигере.

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Тем временем Соединенные Штаты ведут грамотную дипломатическую игру, подкрепленную широкой сетью агентов в регионе. Источники отмечают, что многие лидеры антифранцузских движений имеют связи с Вашингтоном. Хотя это не значит, что они становятся американскими марионетками, но хорошие отношения и некоторые согласованные подходы с американскими спецслужбами неизбежны. Интересы Соединенных Штатов в регионе включают укрепление своих позиций и предотвращение превращения Нигера в зону российского влияния, как это уже произошло в других странах региона.

Одним из пророссийски настроенных лидеров, который активно поддерживается Вашингтоном, является Ибрагим Траоре, командующий специального подразделения "Кобра" в Буркина-Фасо. Траоре быстро изгнал французских военных из страны и является одной из ключевых фигур, рассматриваемых США для укрепления своего влияния в Нигере. Соединенные Штаты стремятся повторить свою игру с Траоре, как это уже было сделано в Буркина-Фасо перед переворотом.

Фактически, налицо борьба за влияние между Францией и Соединенными Штатами в Нигере. Французы пытаются запугать и контролировать регион, давая "последнее предупреждение" китайского стиля, однако чем больше они применяют такие методы, тем отчаяннее выглядят. Соединенные Штаты, с другой стороны, прибегают к дипломатическим приемам и использованию своих агентов в регионе для укрепления своих позиций.

Ситуация в Нигере остается неопределенной - неизвестно, будет ли осуществлено вторжение, и какие реальные намерения и интересы у ЭКОВАС и Франции. Однако это свидетельствует о том, что регион также является полем соперничества между мировыми державами, которые стремятся защитить свои интересы и укрепить свое влияние в Западной Африке.