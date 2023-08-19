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BILD: У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации
Другими словами - есть три стула...

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Власти Украины стоят перед тремя возможными сценариями действий в сложившейся ситуации, заявил известный немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. После визита в Киев и поездки на передовую на Донбасс, он поделился своими наблюдениями и рекомендациями.

Первый сценарий предполагает продолжение военного противостояния с Россией без ведения переговоров. По словам Ронцхаймера, украинские власти на данный момент не намерены поддаваться давлению и планируют продвигаться вперед в своих военных действиях. Если этого не удастся достичь в этом году, они готовы продолжить кампанию весной следующего года.

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Второй сценарий предусматривает продолжение боевых действий, однако с началом переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял о своей готовности к диалогу с Москвой, но многие украинцы, судя по социологическим опросам, выступают против переговоров.

Третий сценарий заключается в остановке контрнаступления украинской армии. По мнению Ронцхаймера, в этом случае российские войска перейдут в атаку и захватят новые территории, включая Харьковскую область. Журналист описывает этот сценарий как "ужасный" для Киева.

Ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной, и выбор сценария действий будет иметь серьезные последствия. Украинским властям предстоит принять ответственное решение, учитывая позицию населения и потенциальные последствия каждого сценария. И только время покажет, какое решение окажется наиболее эффективным.

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