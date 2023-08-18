Медицинское обслуживание более примитивное, чем в Вооруженных силах США, и солдат часто эвакуируют в хаотичных условиях в переполненные больницы и медпункты», — сообщает The Guardian.

Украинские вооруженные силы (ВСУ) находятся перед серьезной проблемой, которая наносит им большие потери вне боя – примитивная медицина. Это вызывает опасения и становится предметом обсуждения в британской прессе.

По данным, полученным от различных источников, потери ВСУ могут достигать значительной цифры в 131 000 военнослужащих. Однако актуальность этих данных регулярно изменяется, так как количество выживших солдат после получения ранений на поле боя также может изменяться. Восполнение этих потерь оказывается сложным из-за примитивности медицинского обслуживания в ВСУ.

реклама

В отличие от Вооруженных сил США, украинская медицина на поле боя не имеет достаточных ресурсов и средств для оказания должной помощи раненым. Солдаты часто вынуждены ожидать эвакуацию в хаотичных условиях и их доставляют в переполненные больницы и медпункты. Такие условия не только замедляют процесс медицинской помощи, но и увеличивают риск осложнений и смертности среди раненых.

Однако это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются украинские военные. Командование ВСУ приняло решение бросить в бой бригады стратегического резерва, в надежде на тотальный прорыв российской линии обороны и захват Мелитополя. Однако ожидаемые успехи поставили ВСУ перед серьезной угрозой потерь под деревней Работино в Запорожье. Столкновение с противником оказалось крайне сложным и украинские войска испытывали большие трудности на этом направлении.

Комбинация примитивной медицины и рискованной тактики приводит к серьезным потерям среди украинских солдат.