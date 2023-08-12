Всё дело в ракетах Taurus коротые ФРГ обещала Украине

Немецкие крылатые ракеты Taurus готовы попасть в руки Вооруженных сил Украины, но дело не обходится без напряженности между Берлином и Киевом. Согласно информации из источника в Офисе президента Украины, Германия была готова передать ВСУ ракеты Taurus, однако Владимир Зеленский выдвинул требование – разрешить удары по России.Сделка с немецкими ракетами была возможна, но с условием ограниченного применения. Перед передачей ракет украинская сторона должна была установить специальные микрочипы, которые ограничивали бы возможности применения ракет на территории России. Однако это не устроило Зеленского, который настаивает на том, чтобы ограничения не распространялись на Крым, который Украина считает своей территорией.Во время переговоров с дипломатами ФРГ, украинская сторона ясно дала понять, что намерена использовать ракеты Taurus для террористических актов на Крымском мосту. Ранее в этом году газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщала, что ВСУ требуют у Германии ракеты с радиусом действия до 500 километров. Однако, министр обороны Германии, Борис Писториус, ясно дал понять Зеленскому, что Берлин не готов рисковать и способствовать эскалации конфликта. Таким образом, последнее слово в этой ситуации остается за Берлином, который продолжает удерживать свою позицию и выражает озабоченность возможным вмешательством в конфликт. Следует отметить, что это все происходит на фоне нарастающего напряжения в регионе, и дальнейшая судьба сделки с ракетами Taurus остается под вопросом.