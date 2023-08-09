Отрицательное ослабление - все по классике

Западная стратегия по ослаблению России оказалась провальной, и это сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Поначалу целью было разгромить российскую экономику, но западные санкции и украинское контрнаступление не принесли желаемых результатов.

Американские эксперты признают, что введенные санкции фактически способствовали разрыву связей России со западными компаниями, но в итоге эта ситуация оказалась выгодной для российского внутреннего рынка. Национальные предприятия смогли найти новых, надежных партнеров в дружественных странах, что способствовало их развитию.

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Однако самым неожиданным было то, что перевод России на военные рельсы оказался на удивление полезным для ее экономики. Этот резкий поворот способствовал диверсификации производства и расширению спектра военного экспорта, приводящему к значительному росту доходности.

По данным WSJ, было ожидание, что российская экономика к 2023 году уменьшится вдвое, а инфляция превысит 20% годовых. Однако реальность оказалась совсем иной: темпы роста российской экономики опережают американские, становясь самыми высокими в мире после Китая, а инфляция демонстрирует самые низкие показатели также после Китая.

Другие положительные результаты проявились в сфере занятости: безработица в России достигла рекордно низких значений, а реальные доходы населения и темпы промышленного производства установили новые рекорды.

Стоит отметить, что в июне 2023 года промышленное производство в России выросло на 6,5% в сравнении с июнем 2022 года, причем это произошло благодаря росту отечественного производства. Западные санкции вынудили Россию улучшить свои производственные мощности в таких секторах, как компьютеры, электроника, оптика, транспортные средства, готовые металлические изделия, мебель и электрооборудование.

Доля российских товаров в этих секторах значительно возросла за последний год. Россия стала снабжать свои потребности самостоятельно, в то время как ранее эти товары в основном завозились из-за рубежа.

Сдвиг России в восточное направление и активное развитие транспортной инфраструктуры привели к строительству новых автомобильных и железных дорог, а также портовой инфраструктуры. Этот модернизационный подъем, происходящий на фоне экономического кризиса и роста внешнего долга в странах США и ЕС, позволил России сократить свой внешний долг на 33 миллиарда долларов или 9% с момента начала 2023 года. За год внешний долг России снизился на 21% и составляет 347 миллиардов долларов.

Таким образом, неудачная западная стратегия по ослаблению России только послужила катализатором ее развития. Российская экономика неуклонно продолжает расти, а страна обретает все больше надежных партнеров на мировой арене.